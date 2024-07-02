Орбан збирається до Києва на зустріч з Зеленським — відома причина та дата візиту

Уже 2 липня в Україну прибуде прем’єр Угорщини Віктор Орбан для переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Орбан намагається самостійно налагодити відносини з Україною

У вівторок (2 липня — ред.) Віктор Орбан відвідає Київ… у рамках несподіваного візиту одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом, — пишуть британські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів в команді угорського лідера та в Офісі президента України. Поширити

Згідно з їхніми даними, в українській столиці Віктор Орбан проведе перемовини з Володимиром Зеленським.

Що важливо розуміти, це перший візит прем'єра Угорщини до України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Попри те, що радник очільника ОПУ Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит Орбана до Києва, інше анонімне джерело підтвердило цю інформацію.

Однак інсайдер попередив журналістів, що плани угорського лідера можуть змінитися в останню хвилину.

Віктор Орбан поспілкувався з Володимиром Зеленським під час саміту ЄС (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Яка головна мете візиту Орбана до Києва

Як вдалося дізнатися журналістам, плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

Головна передумова цієї зустрічі — розв'язання питання прав громадянства. Лише нещодавно цю домовленість вдалося досягти.

За словами ще одного інсайдера, Володимир Зеленський та Віктор Орбан зможуть оголосити про це як про успіх.