Орбан збирається до Києва на зустріч з Зеленським — відома причина та дата візиту

Уже 2 липня в Україну прибуде прем’єр Угорщини Віктор Орбан для переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Лідери Угорщини та України зустрінуться з метою остаточного розв’язання питання прав угорської нацменшини в Україні.
- Це перший візит Орбана до України після вторгнення РФ, що свідчить про важливість цієї зустрічі для обох країн.
- Угорщина перебирає на себе головування в ЄС, що робить цей візит Орбана до Києва ще більш вагомим в контексті європейських політичних відносин.
Орбан намагається самостійно налагодити відносини з Україною
Згідно з їхніми даними, в українській столиці Віктор Орбан проведе перемовини з Володимиром Зеленським.
Що важливо розуміти, це перший візит прем'єра Угорщини до України після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Попри те, що радник очільника ОПУ Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит Орбана до Києва, інше анонімне джерело підтвердило цю інформацію.
Однак інсайдер попередив журналістів, що плани угорського лідера можуть змінитися в останню хвилину.
Яка головна мете візиту Орбана до Києва
Як вдалося дізнатися журналістам, плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.
Головна передумова цієї зустрічі — розв'язання питання прав громадянства. Лише нещодавно цю домовленість вдалося досягти.
За словами ще одного інсайдера, Володимир Зеленський та Віктор Орбан зможуть оголосити про це як про успіх.
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