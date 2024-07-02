Орбан збирається до Києва на зустріч з Зеленським — відома причина та дата візиту
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан збирається до Києва на зустріч з Зеленським — відома причина та дата візиту

Орбан
Джерело:  The Guardian

Уже 2 липня в Україну прибуде прем’єр Угорщини Віктор Орбан для переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Лідери Угорщини та України зустрінуться з метою остаточного розв’язання питання прав угорської нацменшини в Україні.
  • Це перший візит Орбана до України після вторгнення РФ, що свідчить про важливість цієї зустрічі для обох країн.
  • Угорщина перебирає на себе головування в ЄС, що робить цей візит Орбана до Києва ще більш вагомим в контексті європейських політичних відносин.

Орбан намагається самостійно налагодити відносини з Україною

У вівторок (2 липня — ред.) Віктор Орбан відвідає Київ… у рамках несподіваного візиту одного з найбільш проросійських лідерів Європи, який відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом, — пишуть британські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів в команді угорського лідера та в Офісі президента України.

Згідно з їхніми даними, в українській столиці Віктор Орбан проведе перемовини з Володимиром Зеленським.

Що важливо розуміти, це перший візит прем'єра Угорщини до України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Попри те, що радник очільника ОПУ Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит Орбана до Києва, інше анонімне джерело підтвердило цю інформацію.

Однак інсайдер попередив журналістів, що плани угорського лідера можуть змінитися в останню хвилину.

Віктор Орбан поспілкувався з Володимиром Зеленським під час саміту ЄС (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Яка головна мете візиту Орбана до Києва

Як вдалося дізнатися журналістам, плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

Головна передумова цієї зустрічі — розв'язання питання прав громадянства. Лише нещодавно цю домовленість вдалося досягти.

За словами ще одного інсайдера, Володимир Зеленський та Віктор Орбан зможуть оголосити про це як про успіх.

Попри те, що проблема прав громадянства було однією з найголосніших претензій Угорщини щодо України, скептики Орбана звинувачують його у використанні цього питання як "димової завіси" для сприяння просуванню російських тез щодо війни, — зазначає видання.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бачимо успіх. Стефанішина розкрила деталі переговорів з командою Орбана
Ольга Стефанішина
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан планує створити новий ультраправий блок в Європарламенті
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан хоче стати копією Трампа у ЄС
Віктор Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?