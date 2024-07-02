Зеленський і Орбан домовилися про відкриття першої української школи в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан домовилися про відкриття першої українськомовної школи на території Угорщини.
Головні тези:
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- Угорщина підтримує ініціативу Зеленського щодо надання освіти українцям на своїй території.
- Візит прем'єра Угорщини Орбана до Києва став першим за 12 років та відбувся у контексті важливих міжнародних подій.
- Орбан висловив підтримку глобальній угоді про співробітництво з Україною.
- Угода між країнами має за мету регулювати двосторонні відносини та сприяти безпеці Європи.
В Угорщині з'явиться українська школа
Орбан зазначив, що повністю підтримав ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині.
До Угорщини приїхала велика кількість українських біженців, тож зʼявилася потреба в їхньому навчанні. За словами Орбана, зараз українські діти в Угорщині вчаться в багатьох різних школах. Ця система працює «непогано», але також Угорщина розуміє необхідність створення школи з українською мовою навчання.
Що відомо про візит Орбана до Києва
2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом він не відвідував українську столицю 12 років.
Цей візит відбувся наступного дня після того, як Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу.
Під час пресконференції із Зеленським Орбан закликав до «припинення вогню». Він зазначив, що війна в Україні дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.
Також стало відомо, що Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною. Загалом документ повинен буде регулювати відносини між країнами й може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.
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