Зеленський і Орбан домовилися про відкриття першої української школи в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан домовилися про відкриття першої українськомовної школи на території Угорщини.

В Угорщині з'явиться українська школа

Ми обговорили [з Орбаном] відкриття української школи в Угорщині, першої такої школи, і пан премʼєр-міністр запевнив мене у підтримці цього проєкту. Володимир Зеленський Президент України

Орбан зазначив, що повністю підтримав ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині.

До Угорщини приїхала велика кількість українських біженців, тож зʼявилася потреба в їхньому навчанні. За словами Орбана, зараз українські діти в Угорщині вчаться в багатьох різних школах. Ця система працює «непогано», але також Угорщина розуміє необхідність створення школи з українською мовою навчання.

Ми не просто розуміємо цю потребу. Фінансування цієї школи угорська держава візьме на себе. Буде відкрито стільки українських шкіл, скільки буде потрібно. Для нас важливо, щоб українці почувалися в Угорщині, як вдома, — додав Віктор Орбан. Поширити

Що відомо про візит Орбана до Києва

2 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ. Загалом він не відвідував українську столицю 12 років.

Цей візит відбувся наступного дня після того, як Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу.

Під час пресконференції із Зеленським Орбан закликав до «припинення вогню». Він зазначив, що війна в Україні дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

Також стало відомо, що Угорщина бажає підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною. Загалом документ повинен буде регулювати відносини між країнами й може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною.