Орбан заінтригував результатами переговорів із Зеленським у Києві
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Орбан заінтригував результатами переговорів із Зеленським у Києві

Орбан
Джерело:  Index

Як заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським, які відбудуться уже 2 липня у Києву, весь світ побачить його власні “перші кроки до миру" на тлі війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Під час візиту до Києва прем’єр Угорщини обговорить шлях до миру на тлі російсько-української війни.
  • Угорщина висловлює погляди на майбутнє ЄС у контексті взаємодії між Вашингтоном та Москвою.
  • Візит Орбана до Києва відкриває нові можливості для співпраці та дипломатичних зусиль між Угорщиною та Україною.

Орбан натякнув, про що буде говорити з Зеленським

Про свої плани одіозний політик розповів у новому інтерв’ю 1 липня.

Журналісти поцікавилися в угорського лідера, що може зробити Будапешт під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни РФ проти України.

За словами останнього, “перші кроки” для сприяння миру зроблять уже 2 липня.

Якщо ви подивитеся завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки, — заявив Віктор Орбан, після чого стало відомо про його візит до української столиці.

Окрім того, він додав, що США не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну.

Прем’єр Угорщини озвучив прогноз, що Брюсселю доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно Вашингтон та Москва домовляться одне з одним.

Де тут буде Європа? Хто представлятиме ваші інтереси? А які ваші інтереси?

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

За його словами, угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.

Що відомо про візит Орбана до Києва

Вранці 2 липня угорський лідер прибув до Києва. Його кортеж з численних авто був помічений біля посольства Угорщини в Україні.

Орбан має намір зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.

За його словами, головною темою переговорів стане шлях до миру на тлі війни РФ проти України.

Наприкінці минулого тижня Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

Тоді прем’єр Угорщини першим підійшов до українського лідера та розпочав діалог. Про що вони говорили — досі невідомо.

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