Орбан заінтригував результатами переговорів із Зеленським у Києві

Як заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан, після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським, які відбудуться уже 2 липня у Києву, весь світ побачить його власні “перші кроки до миру" на тлі війни РФ проти України.
Головні тези:
- Під час візиту до Києва прем’єр Угорщини обговорить шлях до миру на тлі російсько-української війни.
- Угорщина висловлює погляди на майбутнє ЄС у контексті взаємодії між Вашингтоном та Москвою.
- Візит Орбана до Києва відкриває нові можливості для співпраці та дипломатичних зусиль між Угорщиною та Україною.
Орбан натякнув, про що буде говорити з Зеленським
Про свої плани одіозний політик розповів у новому інтерв’ю 1 липня.
Журналісти поцікавилися в угорського лідера, що може зробити Будапешт під час свого головування в Раді ЄС для припинення війни РФ проти України.
За словами останнього, “перші кроки” для сприяння миру зроблять уже 2 липня.
Окрім того, він додав, що США не можна залишати осторонь, коли йдеться про майбутнє ЄС та про російсько-українську війну.
Прем’єр Угорщини озвучив прогноз, що Брюсселю доведеться готуватися до ситуації, що рано чи пізно Вашингтон та Москва домовляться одне з одним.
За його словами, угорське головування не може відповісти на ці питання самостійно.
Що відомо про візит Орбана до Києва
Вранці 2 липня угорський лідер прибув до Києва. Його кортеж з численних авто був помічений біля посольства Угорщини в Україні.
Орбан має намір зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.
За його словами, головною темою переговорів стане шлях до миру на тлі війни РФ проти України.
Наприкінці минулого тижня Орбан і Зеленський перетиналися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі.
Тоді прем’єр Угорщини першим підійшов до українського лідера та розпочав діалог. Про що вони говорили — досі невідомо.
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