Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским 2 июля в Киеве, весь мир увидит его собственные "первые шаги к миру" на фоне войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- В ходе визита в Киев премьер Венгрии обсудит путь к миру на фоне российско-украинской войны.
- Венгрия выражает взгляды на будущее ЕС в контексте взаимодействия между Вашингтоном и Москвой.
- Визит Орбана в Киев открывает новые возможности сотрудничества и дипломатических усилий между Венгрией и Украиной.
Орбан намекнул, о чем будет говорить с Зеленским
О своих планах одиозный политик рассказал в новом интервью 1 июля.
Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, что может сделать Будапешт во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны РФ против Украины.
По словам последнего, первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.
Кроме того, он добавил, что США нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне.
Премьер Венгрии озвучил прогноз, что Брюсселю придется готовиться к ситуации, что рано или поздно Вашингтон и Москва договорятся друг с другом.
По его словам, венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.
Что известно о визите Орбана в Киев
Утром 2 июля венгерский лидер прибыл в Киев. Его кортеж из многочисленных автомобилей был замечен у посольства Венгрии в Украине.
Орбан намерен встретиться с главой государства Владимиром Зеленским и другими чиновниками.
По его словам, главной темой переговоров станет путь к миру на фоне войны РФ против Украины.
В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Тогда премьер Венгрии первым подошел к украинскому лидеру и начал диалог. О чем они говорили — до сих пор неизвестно.
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