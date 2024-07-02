Орбан заинтриговал результатами переговоров с Зеленским в Киеве

Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским 2 июля в Киеве, весь мир увидит его собственные "первые шаги к миру" на фоне войны РФ против Украины.

Орбан намекнул, о чем будет говорить с Зеленским

О своих планах одиозный политик рассказал в новом интервью 1 июля.

Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, что может сделать Будапешт во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны РФ против Украины.

По словам последнего, первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.

Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги, — заявил Виктор Орбан, после чего стало известно о его визите в украинскую столицу. Поделиться

Кроме того, он добавил, что США нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне.

Премьер Венгрии озвучил прогноз, что Брюсселю придется готовиться к ситуации, что рано или поздно Вашингтон и Москва договорятся друг с другом.

Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы? Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По его словам, венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

Что известно о визите Орбана в Киев

Утром 2 июля венгерский лидер прибыл в Киев. Его кортеж из многочисленных автомобилей был замечен у посольства Венгрии в Украине.

Орбан намерен встретиться с главой государства Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

По его словам, главной темой переговоров станет путь к миру на фоне войны РФ против Украины.

В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Тогда премьер Венгрии первым подошел к украинскому лидеру и начал диалог. О чем они говорили — до сих пор неизвестно.