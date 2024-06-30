Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ — видео

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что соотношение безвозвратных потерь украинцев к россиянам на поле боя сейчас составляет 1:6.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул значимость технологического превосходства в современной войне.
- Украина не раскрывает свои потери, но согласно данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ включают сотни тысяч погибших и уничтоженную военную технику.
- Согласно заявлению Зеленского, соотношение потерь на севере Харьковской области составляло 8 россиян к 1 украинцу.
- На фронте России уничтожено значительное количество техники, включая танки, артиллерию, авиацию и другую боевую технику.
Какое соотношение потерь пока на фронте
Зеленский подчеркнул, что современная война — технологическая. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.
Потери РФ на войне против Украины
Украина не раскрывает потери среди военных. Однако в конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что на тот момент на фронте погибла 31 тысяча украинских воинов.
Также, когда Россия начала наступление в районе Волчанска, Зеленский сообщал, что соотношение потерь на севере Харьковской области составляет 8 россиян к 1 украинцу.
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте уже 542 тысяч солдат, а по технике было уничтожено:
танков — 8080 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15524 (+19) ед,
артиллерийских систем — 14533 (+53) ед,
РСЗО — 1110 (+1) ед,
средства ПВО — 873 (+2) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11584 (+46),
крылатых ракет — 2331 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19643 (+75) ед,
специальной техники — 2448 (+12)
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