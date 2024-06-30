Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ — видео

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что соотношение безвозвратных потерь украинцев к россиянам на поле боя сейчас составляет 1:6.

Какое соотношение потерь пока на фронте

У нас сегодня гибнут 1 украинец до 6 россиян. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском, Покровском направлении, сейчас цифры 1 до 6. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что современная война — технологическая. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

Я не говорю, что мы будем воевать до конца, и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологична. Кто технологичнее, тот может побеждать, — добавил президент. Поделиться

Потери РФ на войне против Украины

Украина не раскрывает потери среди военных. Однако в конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что на тот момент на фронте погибла 31 тысяча украинских воинов.

Также, когда Россия начала наступление в районе Волчанска, Зеленский сообщал, что соотношение потерь на севере Харьковской области составляет 8 россиян к 1 украинцу.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте уже 542 тысяч солдат, а по технике было уничтожено: