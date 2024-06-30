Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ — видео

Владимир Зеленский
Зеленский озвучил соотношение потерь между ВСУ и армией РФ — видео
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что соотношение безвозвратных потерь украинцев к россиянам на поле боя сейчас составляет 1:6.

Главные тезисы

 

  • Зеленский подчеркнул значимость технологического превосходства в современной войне.
  • Украина не раскрывает свои потери, но согласно данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ включают сотни тысяч погибших и уничтоженную военную технику.
  • Согласно заявлению Зеленского, соотношение потерь на севере Харьковской области составляло 8 россиян к 1 украинцу.
  • На фронте России уничтожено значительное количество техники, включая танки, артиллерию, авиацию и другую боевую технику.

Какое соотношение потерь пока на фронте

У нас сегодня гибнут 1 украинец до 6 россиян. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском, Покровском направлении, сейчас цифры 1 до 6.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что современная война — технологическая. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

Я не говорю, что мы будем воевать до конца, и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологична. Кто технологичнее, тот может побеждать, — добавил президент.

Потери РФ на войне против Украины

Украина не раскрывает потери среди военных. Однако в конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский заявлял, что на тот момент на фронте погибла 31 тысяча украинских воинов.

Также, когда Россия начала наступление в районе Волчанска, Зеленский сообщал, что соотношение потерь на севере Харьковской области составляет 8 россиян к 1 украинцу.

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на фронте уже 542 тысяч солдат, а по технике было уничтожено:

  • танков — 8080 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 15524 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 14533 (+53) ед,

  • РСЗО — 1110 (+1) ед,

  • средства ПВО — 873 (+2) ед,

  • самолетов — 360 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11584 (+46),

  • крылатых ракет — 2331 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19643 (+75) ед,

  • специальной техники — 2448 (+12)

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