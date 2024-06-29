По словам аналитика немецкого издания Zeit Оливии Кортас, в военном плане у армии Украины есть значительные преимущества над российскими оккупантами.

Какие преимущества ВСУ имеют над оккупационной армией РФ

Кортас в материале издания отмечает, что прошлогоднее наступление украинских военных потерпело неудачу, несмотря на вооружение новые бригады, которые получили немецкие САУ и танки "Леопард".

Некоторые люди предрекали, что война скоро закончится. Сейчас Россия находится в подобной ситуации как тогда Украина. С начала мая армия Путина тщетно пытается продвинуть фронт настолько далеко, чтобы иметь возможность обстреливать город Харьков из артиллерии. Взятие стратегически важного города Времен Яр на Донбассе длительное время не удается. Наступление россиян не закончилось, но тормозится. В то же время, Запад расширяет помощь Украине. Однако у каждого, кто наблюдает за публичной дискуссией, создается впечатление, что ситуация для Украины только ухудшается, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Аналитик подчеркивает, что украинские военные находились в гораздо более сложных условиях, ведь 2024 начался для российских оккупантов с огромного военного преимущества, ведь в США в январе не смогли поддержать пакет дополнительной военной помощи Украине.

На войне плохо, когда страна не может планировать заранее, потому что не знает, каким оружием будет воевать через три месяца. Хуже, когда то, что она планирует, вдруг проваливается. В марте и апреле в Украине закончились боеприпасы для артиллерийских снарядов. ... Сокращающийся боекомплект противовоздушной обороны Украине пришлось использовать не на фронте, а в защиту городов в глубинке. …Но Украина прошла этот этап без огромных потерь территории, – объясняет Кортас. Поделиться

Западные союзники помогают Украине значительно улучшить ситуацию на фронте

По ее словам, ситуация для украинских военных с возобновлением помощи от США и партнеров улучшается.

В частности, США, Великобритания, Германия и Франция, хоть и с ограничениями, однако позволяют украинским военным наносить удары собственным оружием по территории РФ.

В то же время, Нидерланды и Румыния поставляют дополнительные системы Patriot, Италия также обещает зенитную систему, а Испания помогает боеприпасами.