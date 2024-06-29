По словам аналитика немецкого издания Zeit Оливии Кортас, в военном плане у армии Украины есть значительные преимущества над российскими оккупантами.
Главные тезисы
- ВСУ имеют значительные преимущества перед армией РФ в военном плане, подтвержденные западными аналитиками.
- Украина получает поддержку от США, Германии, Великобритании и других стран, что существенно улучшает обороноспособность страны.
- Российская армия сталкивается с трудностями в продвижении на фронте, в то время как Запад расширяет помощь и возможности ВСУ.
- Ожидается, что украинская армия получит новое оружие и авиацию от западных партнеров, что даст ей дополнительные преимущества в конфликте.
- Активная поддержка со стороны стран G7 и ЕС позволят Украине значительно укрепить свои оборонительные позиции и получить новые возможности в противостоянии с РФ.
Какие преимущества ВСУ имеют над оккупационной армией РФ
Кортас в материале издания отмечает, что прошлогоднее наступление украинских военных потерпело неудачу, несмотря на вооружение новые бригады, которые получили немецкие САУ и танки "Леопард".
Аналитик подчеркивает, что украинские военные находились в гораздо более сложных условиях, ведь 2024 начался для российских оккупантов с огромного военного преимущества, ведь в США в январе не смогли поддержать пакет дополнительной военной помощи Украине.
Западные союзники помогают Украине значительно улучшить ситуацию на фронте
По ее словам, ситуация для украинских военных с возобновлением помощи от США и партнеров улучшается.
В частности, США, Великобритания, Германия и Франция, хоть и с ограничениями, однако позволяют украинским военным наносить удары собственным оружием по территории РФ.
В то же время, Нидерланды и Румыния поставляют дополнительные системы Patriot, Италия также обещает зенитную систему, а Испания помогает боеприпасами.
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