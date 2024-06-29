Западные аналитики указали на преимущества ВСУ над армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Западные аналитики указали на преимущества ВСУ над армией РФ

Военные ВСУ
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Источник:  ZEIT ONLINE

По словам аналитика немецкого издания Zeit Оливии Кортас, в военном плане у армии Украины есть значительные преимущества над российскими оккупантами.

Главные тезисы

  •  ВСУ имеют значительные преимущества перед армией РФ в военном плане, подтвержденные западными аналитиками.
  • Украина получает поддержку от США, Германии, Великобритании и других стран, что существенно улучшает обороноспособность страны.
  • Российская армия сталкивается с трудностями в продвижении на фронте, в то время как Запад расширяет помощь и возможности ВСУ.
  • Ожидается, что украинская армия получит новое оружие и авиацию от западных партнеров, что даст ей дополнительные преимущества в конфликте.
  • Активная поддержка со стороны стран G7 и ЕС позволят Украине значительно укрепить свои оборонительные позиции и получить новые возможности в противостоянии с РФ.

Какие преимущества ВСУ имеют над оккупационной армией РФ

Кортас в материале издания отмечает, что прошлогоднее наступление украинских военных потерпело неудачу, несмотря на вооружение новые бригады, которые получили немецкие САУ и танки "Леопард".

Некоторые люди предрекали, что война скоро закончится. Сейчас Россия находится в подобной ситуации как тогда Украина. С начала мая армия Путина тщетно пытается продвинуть фронт настолько далеко, чтобы иметь возможность обстреливать город Харьков из артиллерии. Взятие стратегически важного города Времен Яр на Донбассе длительное время не удается. Наступление россиян не закончилось, но тормозится. В то же время, Запад расширяет помощь Украине. Однако у каждого, кто наблюдает за публичной дискуссией, создается впечатление, что ситуация для Украины только ухудшается, подчеркивается в материале издания.

Аналитик подчеркивает, что украинские военные находились в гораздо более сложных условиях, ведь 2024 начался для российских оккупантов с огромного военного преимущества, ведь в США в январе не смогли поддержать пакет дополнительной военной помощи Украине.

На войне плохо, когда страна не может планировать заранее, потому что не знает, каким оружием будет воевать через три месяца. Хуже, когда то, что она планирует, вдруг проваливается. В марте и апреле в Украине закончились боеприпасы для артиллерийских снарядов. ... Сокращающийся боекомплект противовоздушной обороны Украине пришлось использовать не на фронте, а в защиту городов в глубинке. …Но Украина прошла этот этап без огромных потерь территории, – объясняет Кортас.

Западные союзники помогают Украине значительно улучшить ситуацию на фронте

По ее словам, ситуация для украинских военных с возобновлением помощи от США и партнеров улучшается.

В частности, США, Великобритания, Германия и Франция, хоть и с ограничениями, однако позволяют украинским военным наносить удары собственным оружием по территории РФ.

В то же время, Нидерланды и Румыния поставляют дополнительные системы Patriot, Италия также обещает зенитную систему, а Испания помогает боеприпасами.

Страна также может получить новых поклонников. Поскольку Владимир Путин недавно заключил военный альянс с северокорейским диктатором Ким Чен Ином, Южная Корея рассматривает возможность поставки оружия Украине. ЕС начал переговоры о вступлении и начинает дальнейшую военную помощь, для которой впервые использует процентные доходы от замороженных российских активов. Благодаря этим средствам страны G7 обещают Украине кредит в размере до 50 миллиардов евро. Ожидается, что первые самолеты F-16 в скором времени прибудут в Украину, отмечает аналитик.

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