Західні аналітики вказали на переваги ЗСУ над армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Західні аналітики вказали на переваги ЗСУ над армією РФ

Військові ЗСУ
Джерело:  ZEIT ONLINE

За словами аналітика німецького видання Zeit Олівії Кортас, у військовому плані армія України має значні переваги над російськими окупантами. 

Головні тези:

  • ЗСУ мають переваги над армією РФ з військового плану, що підтверджують західні аналітики.
  • Україна змогла створити арсенал та отримувати допомогу від своїх західних союзників.
  • Постачання зброї та військова допомога від США, Німеччини, Великої Британії та інших країн допомагають Україні у покращенні обороноздатності.
  • Україна може отримати нових прихильників у боротьбі проти російської агресії, зокрема з Південної Кореї та ЄС.
  • Очікується, що українські ЗСУ незабаром отримають нову зброю та авіацію від своїх західних партнерів.

Які переваги ЗСУ мають над окупаційною армією РФ

Кортас у матеріалі видання зазначає, що минулорічний наступ українських військових зазнав невдачі, попри озброєнні нові бригади, які отримали німецькі САУ та танки “Леопард”.

Деякі люди передрікали, що війна скоро закінчиться. Зараз Росія перебуває в подібній ситуації, як тоді Україна. З початку травня армія Путіна марно намагається просунути фронт настільки далеко, щоб мати можливість обстрілювати місто Харків з артилерії. Взяття стратегічно важливого міста Часів Яр на Донбасі тривалий час не вдається. Наступ росіян не закінчився, але гальмується. Водночас Захід розширює допомогу Україні. Проте у кожного, хто спостерігає за публічною дискусією, складається враження, що ситуація для України тільки погіршується, - підкреслюється у матеріалі видання.

Аналітик підкреслює, що українські військові перебували у набагато складніших умовах, адже 2024 рік почався для російських окупантів з величезної військової переваги, адже у США в січні не змогли підтримати пакет додаткової військової допомоги Україні.

На війні погано, коли країна не може планувати наперед, бо не знає, якою зброєю воюватиме через три місяці. Гірше, коли те, що вона планує, раптом провалюється. У березні та квітні в Україні закінчилися боєприпаси для її артилерійських снарядів. ... Боєкомплект протиповітряної оборони, який скорочується, Україні довелося використовувати не на фронті, а на захист міст у глибинці. ... Але Україна пройшла цей етап без величезних втрат території, - пояснює Кортас.

Західні союзники допомагають Україні значно покращити ситуацію на фронті

За її словами, наразі ситуація для українських військових із поновленням допомоги від США та партнерів покращується.

Зокрема, США, Велика Британія, Німеччина і Франція, хоч і з обмеженнями, однак дозволяють українським військовим завдавати ударів власною зброєю по території РФ.

Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами.

Країна також може отримати нових прихильників. Оскільки Володимир Путін нещодавно уклав військовий альянс із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, Південна Корея розглядає можливість постачання зброї Україні. ЄС розпочав переговори про вступ і розпочинає подальшу військову допомогу, для якої він вперше використовує процентні доходи від заморожених російських активів. Завдяки цим коштам країни G7 обіцяють Україні кредит у розмірі до 50 мільярдів євро. Очікується, що перші літаки F-16 незабаром прибудуть в Україну, - наголошує аналітик.

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