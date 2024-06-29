За словами аналітика німецького видання Zeit Олівії Кортас, у військовому плані армія України має значні переваги над російськими окупантами.
Головні тези:
- ЗСУ мають переваги над армією РФ з військового плану, що підтверджують західні аналітики.
- Україна змогла створити арсенал та отримувати допомогу від своїх західних союзників.
- Постачання зброї та військова допомога від США, Німеччини, Великої Британії та інших країн допомагають Україні у покращенні обороноздатності.
- Україна може отримати нових прихильників у боротьбі проти російської агресії, зокрема з Південної Кореї та ЄС.
- Очікується, що українські ЗСУ незабаром отримають нову зброю та авіацію від своїх західних партнерів.
Які переваги ЗСУ мають над окупаційною армією РФ
Кортас у матеріалі видання зазначає, що минулорічний наступ українських військових зазнав невдачі, попри озброєнні нові бригади, які отримали німецькі САУ та танки “Леопард”.
Аналітик підкреслює, що українські військові перебували у набагато складніших умовах, адже 2024 рік почався для російських окупантів з величезної військової переваги, адже у США в січні не змогли підтримати пакет додаткової військової допомоги Україні.
Західні союзники допомагають Україні значно покращити ситуацію на фронті
За її словами, наразі ситуація для українських військових із поновленням допомоги від США та партнерів покращується.
Зокрема, США, Велика Британія, Німеччина і Франція, хоч і з обмеженнями, однак дозволяють українським військовим завдавати ударів власною зброєю по території РФ.
Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами.
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