Які переваги ЗСУ мають над окупаційною армією РФ

Кортас у матеріалі видання зазначає, що минулорічний наступ українських військових зазнав невдачі, попри озброєнні нові бригади, які отримали німецькі САУ та танки “Леопард”.

Деякі люди передрікали, що війна скоро закінчиться. Зараз Росія перебуває в подібній ситуації, як тоді Україна. З початку травня армія Путіна марно намагається просунути фронт настільки далеко, щоб мати можливість обстрілювати місто Харків з артилерії. Взяття стратегічно важливого міста Часів Яр на Донбасі тривалий час не вдається. Наступ росіян не закінчився, але гальмується. Водночас Захід розширює допомогу Україні. Проте у кожного, хто спостерігає за публічною дискусією, складається враження, що ситуація для України тільки погіршується, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Аналітик підкреслює, що українські військові перебували у набагато складніших умовах, адже 2024 рік почався для російських окупантів з величезної військової переваги, адже у США в січні не змогли підтримати пакет додаткової військової допомоги Україні.

На війні погано, коли країна не може планувати наперед, бо не знає, якою зброєю воюватиме через три місяці. Гірше, коли те, що вона планує, раптом провалюється. У березні та квітні в Україні закінчилися боєприпаси для її артилерійських снарядів. ... Боєкомплект протиповітряної оборони, який скорочується, Україні довелося використовувати не на фронті, а на захист міст у глибинці. ... Але Україна пройшла цей етап без величезних втрат території, - пояснює Кортас. Поширити

Західні союзники допомагають Україні значно покращити ситуацію на фронті

За її словами, наразі ситуація для українських військових із поновленням допомоги від США та партнерів покращується.

Зокрема, США, Велика Британія, Німеччина і Франція, хоч і з обмеженнями, однак дозволяють українським військовим завдавати ударів власною зброєю по території РФ.

Водночас Нідерланди та Румунія постачають додаткові системи Patriot, Італія також обіцяє зенітну систему, а Іспанія допомагає боєприпасами.