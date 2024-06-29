ЗСУ знищили 7 танків, 57 артсистем та понад 1000 солдатів РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 28 на 29 червня становлять 1070 окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 541560 (+1070) осіб,

танків — 8073 (+7) од,

бойових броньованих машин — 15505 (+25) од,

артилерійських систем — 14480 (+57) од,

РСЗВ — 1109 (+0) од,

засобів ППО — 871 (+0) од,

літаків — 360 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11538 (+29),

крилатих ракет — 2331 (+2),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 19568 (+54) од,

спеціальної техніки — 2436 (+5)

Яка ситуація на фронті

Станом на вечір 28 червня від початку доби відбулося 140 бойових зіткнень.

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника.

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаційний удар із застосуванням 110 КАБів, також задіяли 328 дронів-камікадзе.

Разом з тим, ворог здійснив понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації 12 разів атакували в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 17 атак ворога.

На Сіверському напрямку обстановка напружена. Від початку доби окупанти здійснили 19 штурмових дій поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Українські оборонці відбили дві атаки противника, ще три штурмові дії не завершилися.

На напрямку Горлівка-Торецьк противник за підтримки авіації 15 разів атакував позиції українського війська. Без успіху завершилися 14 ворожих штурмів, ще один бій ввечері тривав.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень збільшилась до 37. Нашими воїнами відбито 29 ворожих атак, тривають бої.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося 11 боєзіткнень. Без успіху для противника завершилося п’ять штурмових дій поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник намагається вклинитися в передній край оборони наших підрозділів в районі Водяного.