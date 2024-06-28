За словами командира 96-го батальйону 60-ї ОМБ Дмитра, окупаційна армія РФ зазнала низку провалів та важких втрат під час спроб штурмів в районі Лиману на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на Лиманському напрямку

Військовий підкреслив, що російські окупанти у зоні відповідальності його бригади вели доволі широкий наступ поблизу населених пунктів Ямполівка й Терни.

Під час однієї з наступальних спроб ворог зазнав численних втрат і досі не може оговтатись.

Коли ЗСУ зайшли, противник масово, із застосуванням бронетехніки і великої кількості живої сили намагався просунутися. Завдяки злагодженим діям наших підрозділів, сусідів зліва і справа, ЗСУ вдалося нанести серйозне ураження противнику, після якого він досі оговтується. Певний особовий склад вдалося знищити, — розповідає комбат 96-го батальйону. Поширити

Він підкреслив, що підрозділам російських окупантів довелось відступити для відновлення, однак повернувшись, загарбники знов зазнали численних втрат.

Росіяни пускають людей в бій на другий тиждень після підписання контракту, залучають їх до активних бойових дій. Вік росіян різний, є молоді хлопці віком 20-25 років, — наголошує військовий. Поширити

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу станом на 10 ранку 28 червня, українські військові протягом минулої доби 140 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження особового складу та ОВТ, один засіб ППО, радіолокаційну станцію, а також три склади боєприпасів.

Загальні втрати російських окупантів склали 1170 осіб. Знищено 24 ворожі танки, 21 бойову броньовану машину, 60 артилерійських систем, 50 БпЛА ОТР, одну РСЗВ, три засоби ППО, один літак, п’ять крилатих ракет, 46 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Від початку доби українські військові вже 59 разів вступали у бій із російськими загарбниками.

На Харківщині ворог не припиняє штурмів в районі Вовчанська. Три атаки українські воїни відбили, ще одна — триває.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 119 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири артилерійські системи та 13 автомобілів.

В районі Куп’янська від початку доби відбуваються два боєзіткнення поблизу Степової Новоселівки та Стельмахівки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти проводять штурмові дії в районах Макіївки, Невського, Торського та Серебрянського лісу. Чотири атаки завершилися без успіху для агресора. Ще стільки ж — продовжуються.

У напрямку Сіверська вже відбулося 12 боїв, з них — 10 відбито поблизу Спірного, Роздолівки та Виїмки, ще два боєзіткнення тривають в районі Спірного.

У напрямку Краматорська агарбницькі війська атакують позиції наших захисників поблизу Іванівського та Часового Яру, де на даний час триває три атаки противника.

У напрямку Торецька російський агресор двічі здійснював безуспішні штурмові дії зі сторони Горлівки.

У напрямку Покровська напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування військ противника в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 19 бойових зіткнень.

Ворог намагається прорватися з району Очеретиного у напрямках Воздвиженки, Євгенівки, Новоолександрівки та Прогресу.

П’ять атак окупантів нашими оборонцями успішно відбито, ще сім — продовжуються.

Водночас, загарбники здійснили сім спроб вклинитися в наші бойові порядки біля Новоселівки Першої. Три атаки успіху не мали, ще чотири — тривають.

У напрямку Курахового без успіху завершились чотири штурмові дії окупаційної армії поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, одне боєзіткнення ще триває.

Українські воїни відбили дві атаки ворога біля Водяного. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

Російські загарбники не полишають намірів витіснити наших оборонці поблизу Малої Токмачки. Одна штурмова дія для противника завершилась безуспішно, ще одне боєзіткнення — продовжується.