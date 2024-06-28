По словам командира 96-го батальона 60-й ОМБ Дмитрия, оккупационная армия РФ понесла ряд провалов и тяжелых потерь при попытках штурмов в районе Лимана на Донетчине.

Что известно о ситуации на Лиманском направлении

Военный подчеркнул, что российские оккупанты в зоне ответственности его бригады вели довольно широкое наступление вблизи населенных пунктов Ямполевка и Терны.

Во время одной из наступательных попыток враг понес многочисленные потери и до сих пор не может прийти в себя.

Когда ВСУ вошли, противник массово с применением бронетехники и большого количества живой силы пытался продвинуться. Благодаря слаженным действиям наших подразделений, соседей слева и справа, ВСУ удалось нанести серьезное поражение противнику, после которого он до сих пор приходит в себя. Определенный личный состав удалось уничтожить, – рассказывает комбат 96-го батальона. Поделиться

Он подчеркнул, что подразделениям российских окупантов пришлось отступить для восстановления, однако вернувшись, захватчики вновь понесли многочисленные потери.

Россияне пускают людей в бой на вторую неделю после подписания контракта, привлекают их к активным боевым действиям. Возраст россиян разный, есть молодые ребята в возрасте 20-25 лет, - отмечает военный. Поделиться

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба по состоянию на 10 утра 28 июня, украинские военные за прошедшие сутки 140 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пять районов сосредоточения личного состава и ВВТ, одно средство ПВО, радиолокационную станцию, а также три боеприпаса.

Общие потери российских окупантов составили 1170 человек. Уничтожены 24 вражеских танка, 21 боевая бронированная машина, 60 артиллерийских систем, 50 БпЛА ОТР, один РСЗО, три средства ПВО, один самолет, пять крылатых ракет, 46 автомобилей и 11 единиц специальной техники.

С начала суток украинские военные уже 59 раз вступали в бой с российскими захватчиками.

В Харьковской области враг не прекращает штурмов в районе Волчанска. Три атаки украинские воины отбили, еще одна – продолжается.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 119 человек убиты и ранены, уничтожены четыре артиллерийские системы и 13 автомобилей.

В районе Купянска с начала суток происходят два боеприкосновения вблизи Степной Новоселовки и Стельмаховки.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры проводят штурмовые действия в районах Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Четыре атаки завершились без успеха для агрессора. Еще столько же – продолжаются.

В направлении Северска уже произошло 12 боев, из них - 10 отражены вблизи Спирного, Раздолевки и Выемки, еще два боеприкосновения продолжаются в районе Спорного.

В направлении Краматорска агарбнические войска атакуют позиции наших защитников вблизи Ивановского и Временного Яра, где в настоящее время продолжается три атаки противника.

В направлении Торецкого российский агрессор дважды совершал безуспешные штурмовые действия со стороны Горловки.

В направлении Покровского направления украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения войск противника в глубину нашей территории. За сегодняшний день уже произошло 19 боевых столкновений.

Враг пытается прорваться из Очеретиного района в направлениях Воздвиженки, Евгеньевки, Новоалександровки и Прогресса.

Пять атак оккупантов нашими защитниками успешно отбиты, еще семь – продолжаются.

В то же время захватчики предприняли семь попыток вклиниться в наши боевые порядки возле Новоселовки Первой. Три атаки успеха не имели, еще четыре – продолжаются.

В направлении Курахово без успеха завершились четыре штурмовых действия оккупационной армии вблизи Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, одно боеприкосновение еще продолжается.

Украинские воины отразили две атаки врага у Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов в глубину нашей территории.

Российские захватчики не оставляют намерений вытеснить наших защитников близ Малой Токмачки. Одно штурмовое действие для противника завершилось безуспешно, еще одно боестолкновение – продолжается.