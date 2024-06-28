ВСУ уничтожили новый российский ЗРК С-500 — источники

Российский комплекс ВСУ уничтожен с помощью американской ракеты ATACMS, оснащенной кассетной боеголовкой.
Главные тезисы
- ЗРК С-500 'Прометей' является современным российским комплексом, разработанным для уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
- С-500 способен быстро перемещаться благодаря колесному шасси и возможности перевозки военнотранспортными самолетами.
- Пока нет подтверждения от российских медиа и военных об уничтожении ЗРК С-500, а также украинского командования.
Что известно об уничтожении ВСУ российского ЗРК С-500
Об уничтожении российского ЗРК С-500 сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
ВСУ уничтожили новый российский ЗРК С-500. Стоимость одного такого составляет 600 млн дол.
Локация поражения комплекса пока не указана.
Российские медиа и военные пока не комментировали уничтожение техники. Также удар пока не подтверждается в украинском командовании.
Что известно о ЗРК С-500
С-500 "Прометей", также известный как 55Р6М "Триумфатор-М", является современным российским зенитным ракетным комплексом, разработанным АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей"".
Этот комплекс представляет собой новое поколение зенитных ракетных систем, предназначенных для уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
С-500 способен быстро перемещаться по территории благодаря своему размещению на колесном шасси и возможности перевозки военно-транспортными самолетами.
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