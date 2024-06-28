ВСУ уничтожили новый российский ЗРК С-500 — источники
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили новый российский ЗРК С-500 — источники

ВСУ уничтожили новый российский ЗРК С-500 — источники
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Источник:  online.ua

Российский комплекс ВСУ уничтожен с помощью американской ракеты ATACMS, оснащенной кассетной боеголовкой.

Главные тезисы

 

  • ЗРК С-500 'Прометей' является современным российским комплексом, разработанным для уничтожения баллистических и аэродинамических целей.
  • С-500 способен быстро перемещаться благодаря колесному шасси и возможности перевозки военнотранспортными самолетами.
  • Пока нет подтверждения от российских медиа и военных об уничтожении ЗРК С-500, а также украинского командования.

Что известно об уничтожении ВСУ российского ЗРК С-500

Об уничтожении российского ЗРК С-500 сообщает украинский военный журналист Андрей Цаплиенко и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

ВСУ уничтожили новый российский ЗРК С-500. Стоимость одного такого составляет 600 млн дол.

Ожидаем снимков со спутника, потому что определенные части с-500 и с-400 похожи. Но даже если с-400, то тоже офигезно!, — сообщает Андрющенко.

Локация поражения комплекса пока не указана.

Российские медиа и военные пока не комментировали уничтожение техники. Также удар пока не подтверждается в украинском командовании.

Что известно о ЗРК С-500

С-500 "Прометей", также известный как 55Р6М "Триумфатор-М", является современным российским зенитным ракетным комплексом, разработанным АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей"".

Этот комплекс представляет собой новое поколение зенитных ракетных систем, предназначенных для уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

С-500 способен быстро перемещаться по территории благодаря своему размещению на колесном шасси и возможности перевозки военно-транспортными самолетами.

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