ЗСУ знищили новий російський ЗРК С-500 — джерела

Що відомо про знищення ЗСУ російського ЗРК С-500

Про знищення російського ЗРК С-500 повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що ЗСУ знищили новий російський ЗРК С-500. Вартість одного такого сягає 600 млн дол.

Очікуємо знімків із супутника… бо певні частини с-500 та с-400 схожі. Але, навіть якщо с-400, то теж офігезно!, — повідомляє Андрющенко. Поширити

Локація ураження комплексу наразі не вказана.

Російські медіа та військові поки що не коментували знищення техніки. Також удар поки що не підтверджували в українському командуванні.

Що відомо про ЗРК С-500

С-500 "Прометей", також відомий як 55Р6М "Тріумфатор-М", є сучасним російським зенітним ракетним комплексом, розробленим АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Цей комплекс являє собою нове покоління зенітних ракетних систем, призначених для знищення як балістичних, так і аеродинамічних цілей.

С-500 здатний швидко переміщатися територією завдяки своєму розміщенню на колісному шасі та можливості перевезення військово-транспортними літаками.