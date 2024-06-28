ЗСУ знищили новий російський ЗРК С-500 — джерела
Категорія
Україна
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ЗСУ знищили новий російський ЗРК С-500 — джерела

ЗСУ знищили новий російський ЗРК С-500 — джерела
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Джерело:  online.ua

Російський комплекс ЗСУ знищили за допомогою американської ракети ATACMS, оснащеної касетною боєголовкою. 

Головні тези:

 

  • Російський ЗРК С-500, вартість якого сягає 600 млн доларів, є сучасним комплексом, розробленим для знищення балістичних та аеродинамічних цілей.
  • С-500 може швидко переміщатися завдяки колісному шасі та можливості перевезення військово-транспортними літаками.
  • ЗРК С-500 є новим поколінням зенітних ракетних систем, готовим до знищення різних типів цілей із великою точністю та ефективністю.

Що відомо про знищення ЗСУ російського ЗРК С-500

Про знищення російського ЗРК С-500 повідомляє український військовий журналіст Андрій Цаплієнко та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що ЗСУ знищили новий російський ЗРК С-500. Вартість одного такого сягає 600 млн дол.

Очікуємо знімків із супутника… бо певні частини с-500 та с-400 схожі. Але, навіть якщо с-400, то теж офігезно!, — повідомляє Андрющенко.

Локація ураження комплексу наразі не вказана.

Російські медіа та військові поки що не коментували знищення техніки. Також удар поки що не підтверджували в українському командуванні.

Що відомо про ЗРК С-500

С-500 "Прометей", також відомий як 55Р6М "Тріумфатор-М", є сучасним російським зенітним ракетним комплексом, розробленим АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Цей комплекс являє собою нове покоління зенітних ракетних систем, призначених для знищення як балістичних, так і аеродинамічних цілей.

С-500 здатний швидко переміщатися територією завдяки своєму розміщенню на колісному шасі та можливості перевезення військово-транспортними літаками.

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