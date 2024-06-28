ЗСУ відбили 21 атаку армії РФ на Покровському напрямку

Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 102. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу максимальних втрат.
Головні тези:
- Силами ЗСУ відбито 21 атаку армії РФ на Покровському напрямку з ухваленою стратегією стримування натиску та завдання ворогу максимальних втрат.
- Українські захисники стійко тримають оборону та впевнено відбивають атаки противника по всій лінії фронту.
- Втрати російської армії з початку вторгнення складають понад півмільйона осіб, а ЗСУ продовжують активно протистояти агресору.
- Ситуація на різних напрямках фронту під контролем ЗСУ, які вживають заходів для недопущення просування окупантів в глибину української території.
Поточна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 28.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Куп’янському напрямку противник шість разів штурмував оборонні рубежі наших підрозділів в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону. П’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито, один бій ще продовжується.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського Лісу. 14 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два боєзіткнення тривають.
Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки оборонці української землі відбили 15 атак противника. Чотири бойових зіткнення ще не завершилися.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Активно працює авіація агресора, зокрема, удару двома КАБами зазнало місто Торецьк, ще однією бомбою терористи вдарили по селищу Нью-Йорк.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, сім боїв — ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів двома НАРами, КАБами російські терористи завдали ураження по населених пунктах Лозуватське, Вовче, Євгенівка, Прогрес, Веселе, Новоселівка Перша та Миколаївка.
Тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники тут відбили сім атак окупаційної армії, ще дві — тривають.
На Времівському напрямку точиться бій неподалік Водяного. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати РФ
Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 540490 військових. Крім того, ЗСУ протягом 27-28 червня збили літак, "відмінусували" 60 артсистем та 50 дронів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 540490 (+1170) осіб ліквідовано;
танків — 8066 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;
артилерійських систем — 14423 (+60) од.;
РСЗВ — 1109 (+1) од.;
засобів ППО — 871 (+3) од.;
літаків — 360 (+1) од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;
крилатих ракет — 2329 (+5) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;
спеціальної техніки — 2431 (+11) од.
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