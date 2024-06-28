ЗСУ відбили 21 атаку армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 28.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Куп’янському напрямку противник шість разів штурмував оборонні рубежі наших підрозділів в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону. П’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито, один бій ще продовжується.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського Лісу. 14 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два боєзіткнення тривають.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки оборонці української землі відбили 15 атак противника. Чотири бойових зіткнення ще не завершилися.