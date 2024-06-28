ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Покровском направлении

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 102. Украинские защитники уверенно сдерживают напор российских оккупационных войск и наносят врагу максимальные потери.
Главные тезисы
- Силы ВСУ успешно отразили 21 атаку армии РФ на Покровском направлении, сдерживая давление и нанося врагу максимальные потери.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения значительно выросло, достигнув более полумиллиона человек.
- ВСУ активно противостоят агрессору, ликвидируя боевую технику и сбивая самолеты и дроны врага.
- Ситуация на разных направлениях фронта под контролем ВСУ, которые принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину украинской территории.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток окупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.
Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки защитники украинской земли отразили 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.
На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще одно сражение продолжается.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Активно работает авиация агрессора, в частности, удар двумя Кабами потерпел город Торецк, еще одной бомбой террористы ударили по поселку Нью-Йорк.
На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 21 атаку противника, семь боев еще продолжаются. Александрополь получил два удара двумя НАРами, КАБами российские террористы нанесли поражение по населенным пунктам Лозоватское, Волчье, Евгеньевка, Прогресс, Веселое, Новоселовка Первая и Николаевка.
Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отразили семь атак оккупационной армии, еще две — продолжаются.
На Времивском направлении идет бой недалеко от Водяного. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях РФ
Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 540 490 военных. Кроме того, ВСУ в течение 27-28 июня сбили самолет, "отминусовали" 60 артсистем и 50 дронов.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 540490 (+1170) человек ликвидировано;
танков — 8066 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;
артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;
РСЗО — 1109 (+1) ед;
средств ПВО — 871 (+3) ед;
самолетов — 360 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;
крылатых ракет — 2329 (+5) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;
специальной техники — 2431 (+11) ед.
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