ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще одно сражение продолжается.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Выемки защитники украинской земли отразили 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Торского и Серебрянского Леса. 14 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник шесть раз штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Кругляковки. Украинские воины стойко держат оборону. Пять попыток окупантов продвинуться вперед отбито, один бой еще продолжается.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Активно работает авиация агрессора, в частности, удар двумя Кабами потерпел город Торецк, еще одной бомбой террористы ударили по поселку Нью-Йорк.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой и Уманского. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 21 атаку противника, семь боев еще продолжаются. Александрополь получил два удара двумя НАРами, КАБами российские террористы нанесли поражение по населенным пунктам Лозоватское, Волчье, Евгеньевка, Прогресс, Веселое, Новоселовка Первая и Николаевка.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. Сейчас украинские защитники здесь отразили семь атак оккупационной армии, еще две — продолжаются.