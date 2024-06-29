ВСУ уничтожили 7 танков, 57 артсистем и более 1000 солдат РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины в сутки с 28 на 29 июня составляют 1070 окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 541560 (+1070) человек,

танков - 8073 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15505 (+25) ед,

артиллерийских систем - 14480 (+57) ед,

РСЗО - 1109 (+0) ед,

средств ПВО - 871 (+0) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11538 (+29),

крылатых ракет - 2331 (+2),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19568 (+54) ед,

специальной техники - 2436 (+5)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 28 июня с начала суток произошло 140 боевых столкновений.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, четыре средства ПВО и станцию РЭБ противника.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиационный удар с применением 110 КАБ, также задействовали 328 дронов-камикадзе.

Вместе с тем, враг совершил более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам по ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации 12 раз атаковали в районе Волчанска. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении противник предпринял девять попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Невского, Торского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 17 атак врага.

На Северском направлении обстановка напряжена. С начала суток оккупанты совершили 19 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Временного Яра, Нового и Ивановского. Украинские защитники отбили две атаки противника, еще три штурмовых действия не завершились.

В направлении Горловка-Торецк противник при поддержке авиации 15 раз атаковал позиции украинского войска. Без успеха завершились 14 вражеских штурмов, еще один бой вечером продолжался.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений увеличилось до 37. Нашими воинами отбито 29 вражеских атак, продолжаются бои.

На Кураховском направлении с начала суток произошло 11 боеприкосновений. Без успеха для противника завершилось пять штурмовых действий вблизи Георгиевки, Константиновки и Прасковьевки.

В Времивском направлении противник пытается вклиниться в передний край обороны наших подразделений в районе Водяного.