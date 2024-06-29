По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 117 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Военные действия на Покровском направлении продолжаются: украинские военные успешно отразили 29 атак российской армии.
- На фронте в Харьковской области ВСУ отбили 12 вражеских атак, не давая улучшить положение оккупантам.
- Сведения о потерях врага: 252 человека, включая 106 безвозвратных, танк и другая техника были уничтожены или повреждены.
- Бои продолжаются также в направлениях Краматорска, Горловки, Торецка и других районах, где ВСУ успешно отражают атаки.
- На юге Украины также зафиксирована оборонительная деятельность: Российские атаки отражены в Запорожской и Херсонской областях.
Что известно о ситуации на фронте
В Харьковской области с начала суток украинские военные успешно отбили 12 вражеских атак и не дали российским оккупантам улучшить тактическое положение в районе Волчанска.
Оккупационная армия РФ понесла потери и вынуждена была отступить.
В районе Купянска и Лимана российские оккупанты провели 13 атак в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского.
Украинские военные отразили 5 вражеских атак. Бои продолжаются.
В направлении Северска на Донетчине российские кафиры предприняли 6 безуспешных попыток атак в районах Спорного и Выемки.
В направлении Краматорска враг 7 раз безуспешно пытался атаковать вблизи Калиновки, Григорьевки и Временного Яра.
В настоящее время идет бой в районе Нового.
В направлении Горловки и Торецкая российские оккупанты при поддержке авиации 7 раз атаковали позиции ВСУ. Еще один бой продолжается вблизи Нью-Йорка.
В направлении Покровска с начала суток враг совершил 41 атаку. Наибольшую активность враг демонстрирует в районе Очеретино.
Кроме этого российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского.
ВСУ на этом направлении уже отразили 29 вражеских атак. Продолжаются еще 12 боев.
По предварительной информации, на Покровском направлении потери окупантов составляют 252 человека, из них 106 - безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машин противника.
В направлении Курахового враг провел 14 атак в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Украинскими военными уже успешно отражены 11 вражеских атак.
Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.
За сегодняшний день агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.
Что известно о ситуации на юге Украины
В Запорожской области украинские военные отразили 2 вражеских атаки в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.
На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры 4 раза безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.
Украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления россиян, состав горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава оккупантов.
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