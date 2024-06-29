ВСУ отразили 29 атак армии РФ за сутки на Покровском направлении. Столкновения продолжаются
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 29 атак армии РФ за сутки на Покровском направлении. Столкновения продолжаются

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 117 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • Военные действия на Покровском направлении продолжаются: украинские военные успешно отразили 29 атак российской армии.
  • На фронте в Харьковской области ВСУ отбили 12 вражеских атак, не давая улучшить положение оккупантам.
  •  Сведения о потерях врага: 252 человека, включая 106 безвозвратных, танк и другая техника были уничтожены или повреждены.
  • Бои продолжаются также в направлениях Краматорска, Горловки, Торецка и других районах, где ВСУ успешно отражают атаки.
  • На юге Украины также зафиксирована оборонительная деятельность: Российские атаки отражены в Запорожской и Херсонской областях.

Что известно о ситуации на фронте

В Харьковской области с начала суток украинские военные успешно отбили 12 вражеских атак и не дали российским оккупантам улучшить тактическое положение в районе Волчанска.

Оккупационная армия РФ понесла потери и вынуждена была отступить.

В районе Купянска и Лимана российские оккупанты провели 13 атак в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского.

Украинские военные отразили 5 вражеских атак. Бои продолжаются.

В направлении Северска на Донетчине российские кафиры предприняли 6 безуспешных попыток атак в районах Спорного и Выемки.

В направлении Краматорска враг 7 раз безуспешно пытался атаковать вблизи Калиновки, Григорьевки и Временного Яра.

В настоящее время идет бой в районе Нового.

В направлении Горловки и Торецкая российские оккупанты при поддержке авиации 7 раз атаковали позиции ВСУ. Еще один бой продолжается вблизи Нью-Йорка.

В направлении Покровска с начала суток враг совершил 41 атаку. Наибольшую активность враг демонстрирует в районе Очеретино.

Кроме этого российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского.

ВСУ на этом направлении уже отразили 29 вражеских атак. Продолжаются еще 12 боев.

По предварительной информации, на Покровском направлении потери окупантов составляют 252 человека, из них 106 - безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машин противника.

В направлении Курахового враг провел 14 атак в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Украинскими военными уже успешно отражены 11 вражеских атак.

Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

За сегодняшний день агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.

Что известно о ситуации на юге Украины

В Запорожской области украинские военные отразили 2 вражеских атаки в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры 4 раза безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.

Украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления россиян, состав горюче-смазочных материалов и три района сосредоточения личного состава оккупантов.

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