По информации Генштаба, с начала суток украинские военные 117 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на фронте

В Харьковской области с начала суток украинские военные успешно отбили 12 вражеских атак и не дали российским оккупантам улучшить тактическое положение в районе Волчанска.

Оккупационная армия РФ понесла потери и вынуждена была отступить.

В районе Купянска и Лимана российские оккупанты провели 13 атак в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Грековки, Невского и Торского.

Украинские военные отразили 5 вражеских атак. Бои продолжаются.

В направлении Северска на Донетчине российские кафиры предприняли 6 безуспешных попыток атак в районах Спорного и Выемки.

В направлении Краматорска враг 7 раз безуспешно пытался атаковать вблизи Калиновки, Григорьевки и Временного Яра.

В настоящее время идет бой в районе Нового.

В направлении Горловки и Торецкая российские оккупанты при поддержке авиации 7 раз атаковали позиции ВСУ. Еще один бой продолжается вблизи Нью-Йорка.

В направлении Покровска с начала суток враг совершил 41 атаку. Наибольшую активность враг демонстрирует в районе Очеретино.

Кроме этого российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола, Новоселовки Первой, Прогресса и Уманского.

ВСУ на этом направлении уже отразили 29 вражеских атак. Продолжаются еще 12 боев.

По предварительной информации, на Покровском направлении потери окупантов составляют 252 человека, из них 106 - безвозвратные. Уничтожены танк, семь автомобилей и РСЗО БМ-21 "Град". Повреждены семь орудий и минометов, шесть автомобилей и четыре боевых бронированных машин противника.

В направлении Курахового враг провел 14 атак в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. Украинскими военными уже успешно отражены 11 вражеских атак.

Напряженной остается обстановка в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

За сегодняшний день агрессор семь раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Урожайного и Старомайорского.

Что известно о ситуации на юге Украины

В Запорожской области украинские военные отразили 2 вражеских атаки в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На левобережье Днепра в Херсонской области российские кафиры 4 раза безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ в районе Крынок.