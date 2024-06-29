ВСУ отразили 12 штурмов армии РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении давление российских оккупантов не уменьшается. Враг ищет пути, чтобы вытеснить наши подразделения с занятых позиций. В то же время противник не так активно, но нарастил количество атак на почти всей линии фронта. Привлекает авиацию — за текущие сутки сбросил уже 37 управляемых авиабомб.
Главные тезисы
- На Покровском направлении продолжаются боевые действия. ВСУ отразили 12 штурмов врага, продолжаются еще десять.
- Вражеская авиация сбросила уже 37 авиабомб на украинские позиции.
- Общее количество боевых столкновений на разных направлениях фронта увеличилось.
- Потери армии РФ с начала войны против Украины значительны: более полумиллиона военнослужащих и значительное количество техники.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.06.2024 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.
С начала суток по всей линии фронта в это время произошло 78 боевых столкновений.
От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает подвергаться пограничья Украины в Черниговской и Сумской областях. Сегодня террористы коварно избивали по районам населенных пунктов Рясне, Эсмань и Суходол.
На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. Враг получил отворот и подсчитывает потери.
На Купянском направлении Силы обороны отражали три атаки противника. Две из них возле Стельмаховки и Синьковки еще продолжаются.
Продолжают активные действия российские захватчики на Лиманском направлении. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои ведутся в четырех локациях недалеко от Торского и Невского.
На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться вперед в районах Временного Яра и Калиновки. Шесть из восьми сегодняшних боестолкновений еще продолжаются.
На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. В это время противник атакует в районах Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация — пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.
Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять — продолжаются. Противник продолжает атаки возле Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боестолкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Противник несет потери вследствие комплексного огневого поражения, которое ведут наши подразделения. Авиация РФ избивала НАРами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе возле Воздвиженки и Ивановки.
На Кураховском направлении удары КАБами получил район Михайловки. Отражены шесть вражеских атак недалеко от Константиновки и Парасковеевки.
На Времиевском направлении оккупационные войска активизировались — шесть раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага успеха не имели. Потери позиций на левобережье Днепра не допущены.
На остальных направлениях без особых изменений.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 541560 (+1070) человек,
танков — 8073 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 15505 (+25) ед,
артиллерийских систем — 14480 (+57) ед,
РСЗО — 1109 (+0) ед,
средств ПВО — 871 (+0) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11538 (+29),
крылатых ракет — 2331 (+2),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19568 (+54) ед,
специальной техники — 2436 (+5)
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