ВСУ отразили 12 штурмов армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 29.06.2024 по российскому вторжению предоставлена генеральным штабом ВСУ.

С начала суток по всей линии фронта в это время произошло 78 боевых столкновений.

От артиллерийских обстрелов с территории РФ продолжает подвергаться пограничья Украины в Черниговской и Сумской областях. Сегодня террористы коварно избивали по районам населенных пунктов Рясне, Эсмань и Суходол.

На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. Враг получил отворот и подсчитывает потери.

На Купянском направлении Силы обороны отражали три атаки противника. Две из них возле Стельмаховки и Синьковки еще продолжаются.

Продолжают активные действия российские захватчики на Лиманском направлении. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои ведутся в четырех локациях недалеко от Торского и Невского.

На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться вперед в районах Временного Яра и Калиновки. Шесть из восьми сегодняшних боестолкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. В это время противник атакует в районах Торецка, Северного, Южного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация — пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять — продолжаются. Противник продолжает атаки возле Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боестолкновения продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Противник несет потери вследствие комплексного огневого поражения, которое ведут наши подразделения. Авиация РФ избивала НАРами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе возле Воздвиженки и Ивановки.

На Кураховском направлении удары КАБами получил район Михайловки. Отражены шесть вражеских атак недалеко от Константиновки и Парасковеевки.

На Времиевском направлении оккупационные войска активизировались — шесть раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.