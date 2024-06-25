ВСУ отразили 26 атак армии РФ на Покровском направлении

С начала суток 25 мая российская армия продолжает наращивать темпы наступательных действий. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 110. Украинские защитники сдерживают напор российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили 26 атак армии РФ на Покровском направлении, однако общее количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло до 110.
- Украинская армия нанесла значительные потери военнослужащим РФ с момента начала вторжения, с общим числом погибших около 536 840 человек.
- Украинские защитники уничтожили за сутки 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем противника, успешно сдерживая давление российских войск.
- Активная борьба продолжается на разных направлениях фронта, при этом ВСУ успешно сдерживают атаки российских оккупантов и продолжают наносить значительные потери врагу.
- Общие боевые потери армии РФ в войне против Украины включают потерю личного состава, техники и авиации, с общим числом погибших и уничтоженных технических средств.
Какова текущая ситуация на направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении агрессор не оставляет попыток атаковать у Волчанска. Сейчас там длится два боестолкновения, столько же штурмов подразделения Сил обороны отбили. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла два удара шестью НАРами по Ветеринарному.
С начала суток на Купянском направлении войска противника восемь раз штурмовали оборонительные рубежи украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Украинские защитники стойко удерживают оборону. Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед отражены. Продолжаются бои. Населенный пункт Табаевка потерпел авиационный удар десятью НАРАми.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. 12 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно — продолжается в районе Невского.
Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Семь атак российских захватчиков отразили наши воины вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Пять боевых столкновений еще продолжаются.
На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмов позиций украинского войска близ Временного Яра и Ивановского. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, семь атак отбиты, одна еще продолжается.
На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Активно работает вражеская авиация, в частности, семь ударов одиннадцатью КАБами потерпел город Торецк, еще одной авиабомбой террористы ударили по Демеевке.
На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 37 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают давление и отразили 26 вражеских атак, 11 боев — еще продолжаются. Александрополь получил два удара НАРами.
Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Удары КАБами получило Курахово. Общее количество атак на этом направлении возросло до четырех, из которых две еще продолжаются.
На Приднепровском направлении активно работает вражеская авиация. Тремя кабами оккупанты ударили по населенному пункту Тягинко, еще по две управляемые авиационные бомбы агрессор сбросил на Дудчаны и Одрадокаменку.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях РФ
Потери России в войне против Украины за сутки с 24 на 25 июня составили 1180 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла около 536 840 солдат. Кроме того, защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 536 840 (+1180) человек ликвидировано;
танков — 8035 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 15 431 (+18) ед;
артиллерийских систем — 14 281 (+35) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средств ПВО — 863 ед.;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 413 (+31) ед;
крылатых ракет — 2324 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 362 (+58) ед;
специальной техники — 2403 (+6) ед.
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