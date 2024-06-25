ВСУ отразили 26 атак армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Харьковском направлении агрессор не оставляет попыток атаковать у Волчанска. Сейчас там длится два боестолкновения, столько же штурмов подразделения Сил обороны отбили. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла два удара шестью НАРами по Ветеринарному.

С начала суток на Купянском направлении войска противника восемь раз штурмовали оборонительные рубежи украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Украинские защитники стойко удерживают оборону. Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед отражены. Продолжаются бои. Населенный пункт Табаевка потерпел авиационный удар десятью НАРАми.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 13 атак на позиции подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. 12 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно — продолжается в районе Невского.

Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Семь атак российских захватчиков отразили наши воины вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Пять боевых столкновений еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмов позиций украинского войска близ Временного Яра и Ивановского. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, семь атак отбиты, одна еще продолжается.