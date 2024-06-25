ЗСУ відбили 26 атак армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі, там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили.

Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. 12 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне — триває у районі Невського.

Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Сім атак російських загарбників відбили наші воїни поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень ще продовжуються.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмів позицій українського війська поблизу Часового Яру та Іванівського. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, сім атак відбито, одна — ще триває.