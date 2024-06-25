ЗСУ відбили 26 атак армії РФ на Покровському напрямку

Від початку доби 25 травня російська армія продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110. Українські захисники стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.
Яка поточна ситуація на напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі, там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили.
Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. 12 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне — триває у районі Невського.
Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Сім атак російських загарбників відбили наші воїни поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень ще продовжуються.
На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмів позицій українського війська поблизу Часового Яру та Іванівського. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, сім атак відбито, одна — ще триває.
На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Активно працює ворожа авіація, зокрема, сім ударів одинадцятьма КАБами зазнало місто Торецьк, ще однією авіабомбою терористи вдарили по Деміївці.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 ворожих атак, 11 боїв — ще тривають.
Тривають бої на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ударів КАБами зазнало Курахове. Загальна кількість атак на цьому напрямку зросла до чотирьох, з яких дві — ще продовжуються.
На Придніпровському напрямку активно працює ворожа авіація. Трьома КАБами окупанти вдарили по населеному пункту Тягинка, ще по дві керовані авіаційні бомби агресор скинув на Дудчани та Одрадокам’янку.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати РФ
Втрати Росії у війні проти України за добу з 24 на 25 червня, становили 1180 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, країна-агрессорка втратила близько 536 840 солдатів. Крім того, захисники України знищили 18 бойових броньованих машин та 35 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 536 840 (+1180) осіб ліквідовано;
танків — 8035 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;
артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;
РСЗВ — 1108 од.;
засобів ППО — 863 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;
крилатих ракет — 2324 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 362 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2403 (+6) од.
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