Войска РФ продолжают наступление на Покровском и Северском направлениях

С начала суток, 24 июня, на линии фронта зафиксировано 62 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском и Северском направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток зарегистрировано 62 боевых столкновения на линии фронта, с самыми большими боями на Покровском и Северском направлениях.
- Российские войска пытаются наступать на Северском и Покровском направлениях, совершив многочисленные авиаудары и обстрелы позиций ВСУ.
- Контрнаступление Вооруженных сил Украины под руководством генерала Николая Маломуша может состояться в 2024 году, как считают эксперты.
- Российский президент Путин отдал приказ российским войскам прорвать фронт на востоке Украины с целью оккупации Донецкой и Луганской областей и продвижения в Запорожье.
- Харьковская и Сумская операция разработана с целью отвлечения резервов ВСУ для достижения стратегических целей РФ на востоке Украины.
РФ наступает больше всего на Северском и Покровском направлениях
На Харьковском направлении продолжаются попытки врага атаковать Волчанска. С начала суток в районе города продолжаются два боя.
На Купянском направлении продолжается бой вблизи Стельмаховки.
На Лиманском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты, два боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении произошло 17 атак. Россияне пытаются потеснить Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Семь атак отбиты, ведутся бои.
На Краматорском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ивановского. Продолжается одно боеприкосновение вблизи Клещиевки.
На Торецком направлении отбиты две атаки в районе Южного, один бой продолжается.
На Покровском направлении произошло 18 атак на позиции Сил обороны, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.
На Кураховском направлении продолжаются атаки в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Шесть атак отбиты, длится один бой.
На Шахтерском направлении враг пытался атаковать в направлении Урожайного.
На Ореховском направлении террористы трижды потерпели неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку от Малой Токмачки.
Контрнаступление ВСУ может начаться в 2024 году
Как считает генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, бойцы ВСУ действительно могут перейти к контрнаступлению в конце лета — начале осени.
В Украине уже ни для кого не секрет, что российский диктатор Путина отдал приказ своим войскам прорвать фронт на востоке Украины.
Ключевая цель Кремля — тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей, а также частичное продвижение вперед на Запорожье.
По мнению украинского генерала, именно с этой целью и была реализована Харьковская и Сумская операция, которая предусматривала мощное отвлечение резервов ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-