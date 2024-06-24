Войска РФ продолжают наступление на Покровском и Северском направлениях

С начала суток, 24 июня, на линии фронта зафиксировано 62 боевых столкновения. Больше всего боев на Покровском и Северском направлениях.

РФ наступает больше всего на Северском и Покровском направлениях

Уже сегодня произошло 62 боевых столкновения. Оккупанты совершили 11 авиаударов, сбросив 19 КАБов, 579 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 33 дрона-камикадзе, — пишет Генштаб. Поделиться

На Харьковском направлении продолжаются попытки врага атаковать Волчанска. С начала суток в районе города продолжаются два боя.

На Купянском направлении продолжается бой вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Торское и Серебрянском лесу. Шесть атак отбиты, два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении произошло 17 атак. Россияне пытаются потеснить Силы обороны в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки. Семь атак отбиты, ведутся бои.

На Краматорском направлении враг пытался штурмовать вблизи Ивановского. Продолжается одно боеприкосновение вблизи Клещиевки.

На Торецком направлении отбиты две атаки в районе Южного, один бой продолжается.

На Покровском направлении произошло 18 атак на позиции Сил обороны, девять из которых успешно отбиты. Продолжаются бои за Новоалександровку, вблизи Евгеньевки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются атаки в районах Карловки, Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки. Шесть атак отбиты, длится один бой.

На Шахтерском направлении враг пытался атаковать в направлении Урожайного.

На Ореховском направлении террористы трижды потерпели неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций неподалеку от Малой Токмачки.

Контрнаступление ВСУ может начаться в 2024 году

Как считает генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, бойцы ВСУ действительно могут перейти к контрнаступлению в конце лета — начале осени.

В Украине уже ни для кого не секрет, что российский диктатор Путина отдал приказ своим войскам прорвать фронт на востоке Украины.

Ключевая цель Кремля — тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей, а также частичное продвижение вперед на Запорожье.

По мнению украинского генерала, именно с этой целью и была реализована Харьковская и Сумская операция, которая предусматривала мощное отвлечение резервов ВСУ.