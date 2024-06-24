Війська РФ продовжують наступ на Покровському та Сіверському напрямках

Від початку доби, 24 червня, на лінії фронту зафіксовано 62 бойових зіткнення. Найбільше боїв на Покровському та Сіверському напрямках.

РФ наступає найбільше на Сіверському та Покровському напрямках

Вже сьогодні відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе, — пише Генштаб. Поширити

На Харківському напрямку тривають спроби ворога атакувати Вовчанська. Від початку доби в районі міста тривають два бої.

На Куп'янському напрямку триває бій поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку тривають бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулось 17 атак. Росіяни намагаються потіснити Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

На Краматорському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку відбулося 18 атак на позиції Сил оборони, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку продовжуються атаки в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Шість атак відбито, триває один бій.

На Шахтарському напрямку ворог намагався атакувати в напрямку Урожайного.

На Оріхівському напрямку терористи тричі зазнали невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися у 2024 році

Як вважає генерал української армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, бійці ЗСУ дійсно можуть перейти до контрнаступу наприкінці літа — на початку осені.

В Україні уже ні для кого не секрет, що російський диктатор Путіна наказав своїм військам прорвати фронт на сході України.

Ключова ціль Кремля наразі — тотальна окупація Донецької та Луганської областей, а також часткове просування вперед на Запоріжжі.

На переконання українського генерала, саме з цією метою й була реалізована Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів ЗСУ.