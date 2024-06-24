ЗСУ спростували захоплення РФ Новоолександрівки на Покровському напрямку

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростовує інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Населений пункт частково зайнятий окупантами, але повністю не контролюється ворогом.
- Українські бійці разом з суміжними підрозділами активно протистоять наступу противника.
- Окупація Новоолександрівки загрожує безпеці дороги Т-05-04, важливого маршруту постачання Сил оборони на сході.
- Ситуація на Покровському напрямку є найнапруженішою на фронті, росіяни здійснюють значну кількість атак.
Армія РФ не захоплювала Новоолександрівку на Покровському напрямку
Військові кажуть, що першоджерелом інформації є ресурс DeepState. Саме з посиланням на нього “новину” опублікували деякі медіа.
Там зазначили, що "значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, повністю населений пункт ворог не контролює".
Наразі на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої, розповіли захисники України.
За її інформацією, частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Українські бійці вживають необхідних заходів, щоб вибити окупантів з села. Ситуація під контролем підрозділів ЗСУ, запевнили у 110-й ОМБр.
Яка ситуація на Покровському напрямку
18 червня Міноборони Великої Британії поширило висновок британської розвідки про те, що російські окупанти, ймовірно, могли взяти під контроль село Новоолександрівка Донецької області.
Там зазначили, що окупація Новоолександрівки дозволить ворогу наблизитись до дороги Т-05-04, яка є одним з основних шляхів постачання Сил оборони на сході.
Ситуація на Покровському напрямку найнапруженіша на фронті. Саме там росіяни здійснюють найбільшу кількість атак. В деякі дні вона сягала майже 50.
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