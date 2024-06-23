За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби вже 96 разів вступали і бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- ЗСУ завдали великих втрат російській армії на Куп'янському та Лиманському напрямках.
- Російські окупанти в районах Покровська та Куп'янська зазнали значних втрат у живій силі та техніці.
- Аналітики наголошують на важливості зупинення просування ворожої армії та стриманні основного удару.
- Українські війська успішно відбили численні атаки окупантів та здобули перемогу в бою під Покровськом.
- Підсумкові втрати російської армії складають 450 осіб вбитими та пораненими, в тому числі були узяті в полон декілька ворожих бійців.
Яка ситуація на фронті
Зазначається, що загальні втрати російських окупантів в районах Куп’янська, Лимана та Покровська від початку доби склали 450 осіб вбитими та пораненими.
Зокрема, в районі Куп’янська на Харківщині російські окупанти здійснили вже 9 спроб атак поблизу 5 населених пунктів.
Наразі продовжуються 2 боєзіткнення в районах Синьківки і Стельмахівки.
У напрямку Лимана на Донеччині продовжуються 3 боєзіткнення у Серебрянському лісі та біля Макіївки. ЗСУ до цього вже відбили 4 ворожі атаки.
У напрямку Краматорська російські окупанти 5 разів намагались покращити тактичне положення. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.
У районі Покровська продовжуються 9 боїв поблизу Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. ЗСУ від початку доби відбили на цьому напрямку 29 ворожих атак.
У напрямку Курахового зафіксовано 8 спроб атак окупаційної армії РФ.
Всі ворожі атаки українським військам вдалося зупинити.
На лівобережжі Херсонщини успішно відбито п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій в районі Кринок.
Що кажуть аналітики
За інформацією аналітиків порталу DeepState, окупаційна армія РФ захопила Новоалександрівку на Донеччині.
Станом на зараз злочинна армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села.
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