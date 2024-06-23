ЗСУ завдали втрат армії РФ в районі Покровська та взяли у полон російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ завдали втрат армії РФ в районі Покровська та взяли у полон російських окупантів

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби вже 96 разів вступали і бій із підрозділами окупаційної армії РФ. 

Головні тези:

  •  ЗСУ завдали великих втрат російській армії на Куп'янському та Лиманському напрямках.
  • Російські окупанти в районах Покровська та Куп'янська зазнали значних втрат у живій силі та техніці.
  • Аналітики наголошують на важливості зупинення просування ворожої армії та стриманні основного удару.
  • Українські війська успішно відбили численні атаки окупантів та здобули перемогу в бою під Покровськом.
  • Підсумкові втрати російської армії складають 450 осіб вбитими та пораненими, в тому числі були узяті в полон декілька ворожих бійців.

Яка ситуація на фронті

Зазначається, що загальні втрати російських окупантів в районах Куп’янська, Лимана та Покровська від початку доби склали 450 осіб вбитими та пораненими.

Зокрема, в районі Куп’янська на Харківщині російські окупанти здійснили вже 9 спроб атак поблизу 5 населених пунктів.

Наразі продовжуються 2 боєзіткнення в районах Синьківки і Стельмахівки.

У напрямку Лимана на Донеччині продовжуються 3 боєзіткнення у Серебрянському лісі та біля Макіївки. ЗСУ до цього вже відбили 4 ворожі атаки.

Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобілі та 79 ворожих дронів. Дві артсистеми, три ББМ та два автомобілі пошкоджено, - зазначається у зведенні Генштабу.

У напрямку Краматорська російські окупанти 5 разів намагались покращити тактичне положення. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.

У районі Покровська продовжуються 9 боїв поблизу Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. ЗСУ від початку доби відбили на цьому напрямку 29 ворожих атак.

Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 137, санітарні – 154. Також, близько півдесятка російських окупантів здалися в полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж - пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється, - підкреслюють у Генштабі.

У напрямку Курахового зафіксовано 8 спроб атак окупаційної армії РФ.

Всі ворожі атаки українським військам вдалося зупинити.

На лівобережжі Херсонщини успішно відбито п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій в районі Кринок.

Що кажуть аналітики

За інформацією аналітиків порталу DeepState, окупаційна армія РФ захопила Новоалександрівку на Донеччині.

Станом на зараз злочинна армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села.

До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить, - підкреслюють аналітики.

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