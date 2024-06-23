За інформацією Генштабу, українські військові від початку доби вже 96 разів вступали і бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Яка ситуація на фронті

Зазначається, що загальні втрати російських окупантів в районах Куп’янська, Лимана та Покровська від початку доби склали 450 осіб вбитими та пораненими.

Зокрема, в районі Куп’янська на Харківщині російські окупанти здійснили вже 9 спроб атак поблизу 5 населених пунктів.

Наразі продовжуються 2 боєзіткнення в районах Синьківки і Стельмахівки.

У напрямку Лимана на Донеччині продовжуються 3 боєзіткнення у Серебрянському лісі та біля Макіївки. ЗСУ до цього вже відбили 4 ворожі атаки.

Підтверджені сумарні втрати ворога на Куп’янському та Лиманському напрямках в особовому складі на цей час становлять 167 осіб вбитими та пораненими. Ще кілька загарбників потрапили у полон. Знищено танк, гармату, бойову броньовану машину, чотири автомобілі та 79 ворожих дронів. Дві артсистеми, три ББМ та два автомобілі пошкоджено, - зазначається у зведенні Генштабу. Поширити

У напрямку Краматорська російські окупанти 5 разів намагались покращити тактичне положення. ЗСУ відбили всі ворожі атаки.

У районі Покровська продовжуються 9 боїв поблизу Новоолександрівки, Сокола, Воздвиженки та Євгенівки. ЗСУ від початку доби відбили на цьому напрямку 29 ворожих атак.

Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 137, санітарні – 154. Також, близько півдесятка російських окупантів здалися в полон. Окрім того, наші воїни знищили три танки та ще стільки ж - пошкодили. Загальна інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється, - підкреслюють у Генштабі. Поширити

У напрямку Курахового зафіксовано 8 спроб атак окупаційної армії РФ.

Всі ворожі атаки українським військам вдалося зупинити.

На лівобережжі Херсонщини успішно відбито п’ять спроб загарбників витіснити наших військових з позицій в районі Кринок.

Що кажуть аналітики

За інформацією аналітиків порталу DeepState, окупаційна армія РФ захопила Новоалександрівку на Донеччині.

Станом на зараз злочинна армія РФ намагається закріпитися на західних околицях села.