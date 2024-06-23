ВСУ нанесли урон армии РФ в районе Покровска и взяли в плен российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нанесли урон армии РФ в районе Покровска и взяли в плен российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, украинские военные с начала суток уже 96 раз вступали и в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли потери армии РФ в районах Покровска и Купянска, одержав победу в бою и взяв в плен несколько вражеских бойцов.
  • Российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике на Купянском и Лиманском направлениях, уничтожены десятки вражеских дронов и техника.
  • Аналитики отмечают важность остановки продвижения вражеской армии и сдерживания основного удара для успешной обороны.
  • Общие потери российских оккупантов в районах Купянска, Лимана и Покровска составили более 450 человек убитыми и ранеными, несколько оккупантов сдались в плен.
  • Украинским войскам удалось успешно отразить все вражеские атаки и предотвратить попытки улучшить тактическое положение оккупационной армии РФ.

Какая ситуация на фронте

Отмечается, что общие потери российских окупантов в районах Купянска, Лимана и Покровска с начала суток составили 450 человек убитыми и ранеными.

В частности, в районе Купянска на Харьковщине российские кафиры совершили уже 9 попыток атак вблизи 5 населенных пунктов.

В настоящее время продолжаются 2 боестолкновения в районах Синьковки и Стельмаховки.

В направлении Лимана на Донетчине продолжаются 3 боеприкосновения в Серебрянском лесу и возле Макеевки. ВСУ к этому уже отразили 4 вражеских атаки.

Подтвержденные суммарные потери врага на Купянском и Лиманском направлениях в личном составе в настоящее время составляют 167 человек убитыми и ранеными. Еще несколько захватчиков попали в плен. Уничтожены танк, пушка, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и 79 вражеских дронов. Две артсистемы, три ББМ и два автомобиля повреждены, - отмечается в строительстве Генштаба.

В направлении Краматорска российские оккупанты 5 раз пытались улучшить тактическое положение. ВСУ отразили все вражеские атаки.

В районе Покровска продолжаются 9 боев вблизи Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеньевки. ВСУ с начала суток отразили на этом направлении 29 вражеских атак.

Враг несет потери в живой силе: безвозвратные - 137, санитарные - 154. Также, около полудесятка российских окупантов сдались в плен. Кроме того, наши воины уничтожили три танка и еще столько же повредили. Общая информация о пораженной военной технике уточняется, - подчеркивают в Генштабе.

В направлении Курахового зафиксировано 8 попыток атак оккупационной армии РФ.

Все вражеские атаки украинским войскам удалось остановить.

На левобережье Херсона успешно отражены пять попыток захватчиков вытеснить наших военных с позиций в районе Крынок.

Что говорят аналитики

По информации аналитиков портала DeepState, оккупационная армия РФ захватила Новоалександровку в Донецкой области.

По состоянию на данный момент преступная армия РФ пытается закрепиться на западных окрестностях села.

До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация у Очеретиного. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит, - подчеркивают аналитики.

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