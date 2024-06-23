По информации Генштаба, украинские военные с начала суток уже 96 раз вступали и в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли потери армии РФ в районах Покровска и Купянска, одержав победу в бою и взяв в плен несколько вражеских бойцов.
- Российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике на Купянском и Лиманском направлениях, уничтожены десятки вражеских дронов и техника.
- Аналитики отмечают важность остановки продвижения вражеской армии и сдерживания основного удара для успешной обороны.
- Общие потери российских оккупантов в районах Купянска, Лимана и Покровска составили более 450 человек убитыми и ранеными, несколько оккупантов сдались в плен.
- Украинским войскам удалось успешно отразить все вражеские атаки и предотвратить попытки улучшить тактическое положение оккупационной армии РФ.
Какая ситуация на фронте
Отмечается, что общие потери российских окупантов в районах Купянска, Лимана и Покровска с начала суток составили 450 человек убитыми и ранеными.
В частности, в районе Купянска на Харьковщине российские кафиры совершили уже 9 попыток атак вблизи 5 населенных пунктов.
В настоящее время продолжаются 2 боестолкновения в районах Синьковки и Стельмаховки.
В направлении Лимана на Донетчине продолжаются 3 боеприкосновения в Серебрянском лесу и возле Макеевки. ВСУ к этому уже отразили 4 вражеских атаки.
В направлении Краматорска российские оккупанты 5 раз пытались улучшить тактическое положение. ВСУ отразили все вражеские атаки.
В районе Покровска продолжаются 9 боев вблизи Новоалександровки, Сокола, Воздвиженки и Евгеньевки. ВСУ с начала суток отразили на этом направлении 29 вражеских атак.
В направлении Курахового зафиксировано 8 попыток атак оккупационной армии РФ.
Все вражеские атаки украинским войскам удалось остановить.
На левобережье Херсона успешно отражены пять попыток захватчиков вытеснить наших военных с позиций в районе Крынок.
Что говорят аналитики
По информации аналитиков портала DeepState, оккупационная армия РФ захватила Новоалександровку в Донецкой области.
По состоянию на данный момент преступная армия РФ пытается закрепиться на западных окрестностях села.
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