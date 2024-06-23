По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, украинские военные в течение недели с 16 по 23 июня ликвидировали 8 тыс 50 солдат оккупационной армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины в течение недели

личного состава 8 тыс. 50 человек ликвидировано,

танков – 63 ед.,

боевых бронированных машин - 129 ед.

артиллерийских систем - 282 ед.,

РСЗО - 4 ед.,

средств ПВО - 10 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 196,

крылатых ракет - 25,

автомобильной техники и автоцистерн - 281 ед,

специальной техники – 52.

Что известно о ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 71 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Почти половина всех боев произошла в районе Покровска Донецкой области.

Концентрирует свои усилия в Покровском направлении. ВСУ дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 71, - подчеркивается в возведении Генштаба. Поделиться

С начала суток зафиксирована 31 попытка атаки оккупационной армии РФ в направлении Покровска.

Ключевые наступательные усилия российские военные преступники предпринимают в районах Новоалександровки, Сокола и Карловки.

Враг также пытается улучшить собственное тактическое положение вблизи еще 6 населенных пунктов.

В настоящее время украинскими военными отбиты уже 13 атак российских окупантов, продолжаются еще 18 боев.

В Харьковской области оккупационная армия РФ 4 раза безуспешно пыталась атаковать в районе Волчанска.

Отражены 2 вражеские атаки и отражение еще двоих продолжается.

Очень активная авиация окупантов, со стороны Белгорода российские террористы сбросили 29 КАБов по позициям наших войск и населенным пунктам. Бомбардировке подвергнуты Глубокое, Волчанск, Волчанские хутора и Липцы. В район последнего захватчики сбросили 23 управляемых авиабомба, - отмечают в Генштабе. Поделиться

В направлении Купянска продолжаются четыре боеприкосновения вблизи Стельмаховки и Берестового.

Отражены 2 вражеских атака в районах Песчаного и Синьковки.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 5 раз пытался продвинуться вблизи Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Два боестолкновения еще продолжаются.

В направлении Торецка враг продолжает атаки и пытается продвинуться в Нью-Йорк.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.