По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, украинские военные в течение недели с 16 по 23 июня ликвидировали 8 тыс 50 солдат оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- В течение недели украинские военные ликвидировали более 8 тыс. солдат армии РФ, уничтожили технику и продолжают успешно противостоять врагу.
- Российские оккупанты концентрируют усилия в районах Донецкой области, однако украинские войска продолжают демонстрировать достойный отпор.
- За последнюю неделю украинские военные отразили 13 атак и продолжают противостоять 18 боям, обеспечивая безопасность на фронте.
- Активная авиация российских оккупантов направлена на дестабилизацию ситуации в различных районах, но украинские войска успешно контролируют действия врага.
- Ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной, однако украинские военные продолжают отражать атаки российских вооруженных сил, обеспечивая безопасность своей страны.
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины в течение недели
личного состава 8 тыс. 50 человек ликвидировано,
танков – 63 ед.,
боевых бронированных машин - 129 ед.
артиллерийских систем - 282 ед.,
РСЗО - 4 ед.,
средств ПВО - 10 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 196,
крылатых ракет - 25,
автомобильной техники и автоцистерн - 281 ед,
специальной техники – 52.
Что известно о ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 71 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Почти половина всех боев произошла в районе Покровска Донецкой области.
С начала суток зафиксирована 31 попытка атаки оккупационной армии РФ в направлении Покровска.
Ключевые наступательные усилия российские военные преступники предпринимают в районах Новоалександровки, Сокола и Карловки.
Враг также пытается улучшить собственное тактическое положение вблизи еще 6 населенных пунктов.
В настоящее время украинскими военными отбиты уже 13 атак российских окупантов, продолжаются еще 18 боев.
В Харьковской области оккупационная армия РФ 4 раза безуспешно пыталась атаковать в районе Волчанска.
Отражены 2 вражеские атаки и отражение еще двоих продолжается.
В направлении Купянска продолжаются четыре боеприкосновения вблизи Стельмаховки и Берестового.
Отражены 2 вражеских атака в районах Песчаного и Синьковки.
В направлении Лимана в Донецкой области враг 5 раз пытался продвинуться вблизи Копанок, Макеевки и в Серебрянском лесу. Два боестолкновения еще продолжаются.
В направлении Торецка враг продолжает атаки и пытается продвинуться в Нью-Йорк.
По остальным направлениям обстановка без особых изменений.
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