Боевые роботы. Командир роты "Гонор" Александр Ябченко указал на важный парадокс в ВСУ

Просто для воображения. Есть передний край, есть вот блиндажи, в которых там рота заняла оборону. В те блиндажи нужно принести все, чем боец будет воевать и что тот боец будет есть. То есть, тебе все это надо принести в руках. Во-вторых, если ты уже сидишь на позиции, тебе нужно, например, дополнительно боекомплект. У тебя кончается. Ты кого отправляешь, он бежит за БК и приносит его вручную. Ну, понятно, что это риск для человека. Если ты отправляешь этот наземный роботизированный комплекс, то человек сидит тогда в блиндаже, руководит этим НРК и логистика обеспечивается — рассказал командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Рябченко.