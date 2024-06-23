Боевые роботы. Командир роты "Гонор" Александр Ябченко указал на важный парадокс в ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Боевые роботы. Командир роты "Гонор" Александр Ябченко указал на важный парадокс в ВСУ

Александр Ябченко
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Источник:  online.ua

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко в интервью Online.UA рассказал о функциях новейших технологий на фронте и смогут ли роботизированные системы заменить людей на поле боя.

Главные тезисы

  • Работы на поле боя не заменят человека в ближайшем будущем из-за нужды в руках и логистике.
  • Наземные роботизированные комплексы могут обеспечить эффективную логистику и эвакуацию раненых на фронте.
  • Командир роты "Гонор" прогнозирует три возможных сценария будущего Украины, включая негативный, "перемирие" и положительный варианты.
  • Александр Ябченко подчеркивает необходимость готовиться к возможному противостоянию с Россией пока она существует в виде империи.
  • Положительный сценарий будущего предполагает возможность перемен России и возможное окончание войны на границах.

В ближайшее время работы не смогут заменить людей в войне РФ против Украины

Журналист Online.UA поинтересовался у командира роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александра Ябченко, какие функции выполняют на фронте новейшие технологии. Смогут ли работы заменить людей на поле боя?

Начну с конца. Не смогут. В ближайшем будущем они заменят людей. Просто давайте сразу, чтобы у нас не было по этому поводу фантазии, как по поводу контрнаступления. «Да, уж работы! Ну что я уйду? Там уже работы воюют, а я что там? Нет, это так не работает. Более того, сейчас в работе нуждаются больше рук, чем без роботов, потому что это же логистика. Его нужно доставить, и им, собственно, нужно выполнять эти задачи.

Александр Ябченко

Александр Ябченко

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Главные функции наземных роботов на фронте

Александр Ябченко рассказал, какие же функции должны выполнять наземные роботизированные комплексы.

Просто для воображения. Есть передний край, есть вот блиндажи, в которых там рота заняла оборону. В те блиндажи нужно принести все, чем боец будет воевать и что тот боец будет есть. То есть, тебе все это надо принести в руках. Во-вторых, если ты уже сидишь на позиции, тебе нужно, например, дополнительно боекомплект. У тебя кончается. Ты кого отправляешь, он бежит за БК и приносит его вручную. Ну, понятно, что это риск для человека. Если ты отправляешь этот наземный роботизированный комплекс, то человек сидит тогда в блиндаже, руководит этим НРК и логистика обеспечивается — рассказал командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Рябченко.

По словам Алексадра Ябчанки, эвакуация очень редко подъезжает под самого раненого. Обычно его нужно оттуда выносить. Если это эвакуационная платформа, то соответственно это делает наземный роботизированный комплекс.

Но суть в том, что у нас уже есть отдельный фактически род войск, который будет заниматься беспилотными системами, в том числе наземными роботизированными комплексами.

И то, что возглавляет господин Сухаревский, легендарный комбриг 59-й бригады, в которой сейчас мы имеем честь быть как батальон Волки-Де-Винчи. Я убежден, что за этим будущее. И чтобы увидеть, что этот человек войдет в историю военного дела, не только украинского, а мирового, убежден.

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