Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко в интервью Online.UA рассказал о функциях новейших технологий на фронте и смогут ли роботизированные системы заменить людей на поле боя.
Главные тезисы
- Работы на поле боя не заменят человека в ближайшем будущем из-за нужды в руках и логистике.
- Наземные роботизированные комплексы могут обеспечить эффективную логистику и эвакуацию раненых на фронте.
- Командир роты "Гонор" прогнозирует три возможных сценария будущего Украины, включая негативный, "перемирие" и положительный варианты.
- Александр Ябченко подчеркивает необходимость готовиться к возможному противостоянию с Россией пока она существует в виде империи.
- Положительный сценарий будущего предполагает возможность перемен России и возможное окончание войны на границах.
В ближайшее время работы не смогут заменить людей в войне РФ против Украины
Журналист Online.UA поинтересовался у командира роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александра Ябченко, какие функции выполняют на фронте новейшие технологии. Смогут ли работы заменить людей на поле боя?
Главные функции наземных роботов на фронте
Александр Ябченко рассказал, какие же функции должны выполнять наземные роботизированные комплексы.
По словам Алексадра Ябчанки, эвакуация очень редко подъезжает под самого раненого. Обычно его нужно оттуда выносить. Если это эвакуационная платформа, то соответственно это делает наземный роботизированный комплекс.
Но суть в том, что у нас уже есть отдельный фактически род войск, который будет заниматься беспилотными системами, в том числе наземными роботизированными комплексами.
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