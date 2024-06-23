Бойові роботи. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка вказав на важливий парадокс у ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Бойові роботи. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка вказав на важливий парадокс у ЗСУ

Олександр Ябчанка
Джерело:  online.ua

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів про функції новітніх технологій на фронті та чи зможуть роботизовані системи замінити людей на полі бою.

Головні тези:

  • Роботи на полі бою не замінять людину у найближчому майбутньому через потребу в руках та логістиці.
  • Наземні роботизовані комплекси можуть забезпечити ефективну логістику та евакуацію поранених на фронті.
  • Командир роти “Гонор” прогнозує три можливих сценарії майбутнього України, включаючи негативний, “перемир'я” та позитивний варіанти.
  • Олександр Ябчанка підкреслює необхідність готуватися до можливого протистояння з Росією, поки вона існує у вигляді імперії.
  • Позитивний сценарій майбутнього передбачає можливість змін Росії та можливе закінчення війни на кордонах.

Найближчим часом роботи не зможуть замінити людей у війні РФ проти України

Журналіст Online.UA поцікавився у командира роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександра Ябчанки, які функції виконують на фронті новітні технології . Чи зможуть роботи замінити людей на полі бою?

Почну з кінця. Не зможуть. В найближчому майбутньому вони замінити людей. Просто давайте одразу, щоб в нас не було з цього приводу фантазії, як стосовно контрнаступу. «Та, вже роботи! Ну що я піду? Там вже роботи воюють, а я що там?» Ні, це так не працює. Більше того, зараз роботи потребують більше рук, аніж без роботів, тому що це ж логістика. Його треба доставити, і ним, власне, треба виконувати ці задачі.

Олександр Ябчанка 

Олександр Ябчанка 

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Головні функції наземних роботів на фронті

Олександр Ябчанка розповів, які ж функції мали би виконувати наземні роботизовані комплекси.

Просто для уявлення. Є передній край, є от бліндажі, в яких там рота зайняла оборону. В ті бліндажі треба принести все, чим той боєць буде воювати і що той боєць буде їсти. Тобто тобі все це треба принести в руках. По-друге, якщо ти вже сидиш на позиції, тобі треба, наприклад, додатково боєкомплект. В тебе закінчується. Ти когось відправляєш, він біжить за БК і приносить його вручну. Ну зрозуміло, що це ризик для людини. Якщо ти відправляєш оцей наземний роботизований комплекс, ну то людина сидить тоді в бліндажі, керує цим НРК і логістика забезпечується — розповів командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олексанр Рябчанка.

За словами Олекснадра Ябчанки евакуація дуже рідко під'їжджає під самого пораненого. Зазвичай його треба звідти виносити. Якщо це евакуаційна платформа, то, відповідно, це робить наземний роботизований комплекс.

Але суть в тому, що в нас вже є окремий фактично рід військ, який буде займатися безпілотними системами, в тому числі наземними роботизованими комплексами.

І те, що це очолює пан Сухаревський, легендарний комбриг 59-ї бригади, в якій зараз ми маємо честь бути як батальйон Вовки-Де-Вінчі. Я переконаний, що за цим майбутнє. І щоб побачити, що ця людина війде в історію військової справи, не тільки української, а світової, переконаний.

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