Бойові роботи. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка вказав на важливий парадокс у ЗСУ

Просто для уявлення. Є передній край, є от бліндажі, в яких там рота зайняла оборону. В ті бліндажі треба принести все, чим той боєць буде воювати і що той боєць буде їсти. Тобто тобі все це треба принести в руках. По-друге, якщо ти вже сидиш на позиції, тобі треба, наприклад, додатково боєкомплект. В тебе закінчується. Ти когось відправляєш, він біжить за БК і приносить його вручну. Ну зрозуміло, що це ризик для людини. Якщо ти відправляєш оцей наземний роботизований комплекс, ну то людина сидить тоді в бліндажі, керує цим НРК і логістика забезпечується — розповів командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олексанр Рябчанка.