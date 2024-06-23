Бойові роботи. Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка вказав на важливий парадокс у ЗСУ

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів про функції новітніх технологій на фронті та чи зможуть роботизовані системи замінити людей на полі бою.
Головні тези:
- Роботи на полі бою не замінять людину у найближчому майбутньому через потребу в руках та логістиці.
- Наземні роботизовані комплекси можуть забезпечити ефективну логістику та евакуацію поранених на фронті.
- Командир роти “Гонор” прогнозує три можливих сценарії майбутнього України, включаючи негативний, “перемир'я” та позитивний варіанти.
- Олександр Ябчанка підкреслює необхідність готуватися до можливого протистояння з Росією, поки вона існує у вигляді імперії.
- Позитивний сценарій майбутнього передбачає можливість змін Росії та можливе закінчення війни на кордонах.
Найближчим часом роботи не зможуть замінити людей у війні РФ проти України
Журналіст Online.UA поцікавився у командира роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександра Ябчанки, які функції виконують на фронті новітні технології . Чи зможуть роботи замінити людей на полі бою?
Головні функції наземних роботів на фронті
Олександр Ябчанка розповів, які ж функції мали би виконувати наземні роботизовані комплекси.
За словами Олекснадра Ябчанки евакуація дуже рідко під'їжджає під самого пораненого. Зазвичай його треба звідти виносити. Якщо це евакуаційна платформа, то, відповідно, це робить наземний роботизований комплекс.
Але суть в тому, що в нас вже є окремий фактично рід військ, який буде займатися безпілотними системами, в тому числі наземними роботизованими комплексами.
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