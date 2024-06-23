ПС ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Белгородской области
Категория
Украина
Дата публикации

ПС ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Белгородской области

Генштаб ВСУ
ПС ВСУ
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23 июня официально стало известно, что Воздушные силы нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага на территории страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение российских ударных дронов и инфраструктуры в Краснодарском крае.
  • По состоянию на 23 июня 2024 года армия РФ понесла значительные потери: убиты тысячи боевиков, уничтожены танки, артиллерия, самолеты и т.д.
  • Потери вражеской армии с 24.02.22 по 23.06.24 дошли до 534 тыс. человек.
  • Успешное сотрудничество воздушных сил с другими составляющими Сил обороны Украины подтверждается результатами боевых действий.

В ВСУ рассказали о своем новом успехе

Генеральный штаб обращает внимание на то, что Воздушные силы работали во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме того, указано, что пункт управления базировался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена, — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 23 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности Украины смогли уничтожить склад "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.

Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, — сказано в сообщении.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 23 июня 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 534360 (+1270) человек,

  • танков — 8019 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 15398 (+15) ед,

  • артиллерийских систем — 14195 (+61) ед,

  • РСЗО — 1108 (+2) ед,

  • средств ПВО — 863 (+2) ед,

  • самолетов — 359 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11355 (+50),

  • крылатых ракет — 2321 (+13),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19248 (+44) ед,

  • специальной техники — 2377 (+8)

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