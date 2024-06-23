ПС ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Белгородской области

23 июня официально стало известно, что Воздушные силы нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага на территории страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение российских ударных дронов и инфраструктуры в Краснодарском крае.
- По состоянию на 23 июня 2024 года армия РФ понесла значительные потери: убиты тысячи боевиков, уничтожены танки, артиллерия, самолеты и т.д.
- Потери вражеской армии с 24.02.22 по 23.06.24 дошли до 534 тыс. человек.
- Успешное сотрудничество воздушных сил с другими составляющими Сил обороны Украины подтверждается результатами боевых действий.
В ВСУ рассказали о своем новом успехе
Генеральный штаб обращает внимание на то, что Воздушные силы работали во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Кроме того, указано, что пункт управления базировался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.
Стоит отметить, что 23 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности Украины смогли уничтожить склад "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.
Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 23 июня 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 534360 (+1270) человек,
танков — 8019 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 15398 (+15) ед,
артиллерийских систем — 14195 (+61) ед,
РСЗО — 1108 (+2) ед,
средств ПВО — 863 (+2) ед,
самолетов — 359 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11355 (+50),
крылатых ракет — 2321 (+13),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19248 (+44) ед,
специальной техники — 2377 (+8)
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-