ПС ВСУ поразили пункт управления армии РФ в Белгородской области

23 июня официально стало известно, что Воздушные силы нанесли успешный удар по пункту управления мотострелкового полка врага на территории страны-агрессорки РФ.

В ВСУ рассказали о своем новом успехе

Генеральный штаб обращает внимание на то, что Воздушные силы работали во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме того, указано, что пункт управления базировался в населенном пункте Нехотеевка Белгородской области.

По результатам боевой работы зафиксированы взрывы. Цель успешно поражена, — сказано в сообщении. Поделиться

Стоит отметить, что 23 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности Украины смогли уничтожить склад "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.

Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, — сказано в сообщении. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 23 июня 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили: