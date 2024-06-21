ВСУ могут бить по РФ американскими ракетами большей дальности — Пентагон

Вероятно, речь идет о ракетах ATACMS, которые до сих пор были под запретом ударов по РФ.

ВСУ, вероятно, смогут бить по территории РФ с ракет ATACMS

Украинским военным разрешено использовать ракеты большей дальности, предоставленные США, для нанесения ударов по целям внутри России, а не только на линии фронта вблизи Харькова, если они действуют в порядке самообороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

По его словам, Россия ведет огонь по украинским целям из глубины своей территории, которую она считает "безопасной зоной".

Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать ответный огонь, чтобы защитить себя, — сказал Райдер. Поделиться

В Пентагоне заявили, что дополнительные разрешения не являются новой политикой.

Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за границы, — сказал спикер армии майор Чарли Дитц. Поделиться

Также он заверил, что украинцы могут использовать предоставленные системы противовоздушной обороны "чтобы снять российские самолеты с неба", даже если они находятся в российском воздушном пространстве, "если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство".

Хотя пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер прямо не указал, что именно подразумевается под "ракетами большей дальности", очевидно, речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS. В прошлом году Украина получила их с меньшим радиусом действия (160 км), а в этом году США предоставили версию с большей дальностью (300 км).

В Белом доме разрешили ВСУ избивать по территории РФ еще с одного направления

В Белом доме официально подтвердили разрешение Сил обороны применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.

Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению американского оружия позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области, — заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер Поделиться

По его словам, эти действия приведут к тому, что Россия будет лишена возможности накапливать свои войска на своей стороне границы.