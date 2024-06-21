ВСУ могут бить по РФ американскими ракетами большей дальности — Пентагон

Вероятно, речь идет о ракетах ATACMS, которые до сих пор были под запретом ударов по РФ.
Главные тезисы
- Пентагон разрешил Вооруженным силам Украины использовать ракеты большей дальности для ударов по территории РФ в порядке самообороны.
- Новая политика позволяет Украине наносить ответные удары по российским позициям через границу в Харьковской и Сумской областях.
- Согласно заявлениям Пентагона, Россия лишается возможности накапливать войска на своей границе из-за разрешения на применение американского оружия Украиной.
- Использование систем противовоздушной обороны США позволяет Украине оборонять свое воздушное пространство даже в случае атаки из российской стороны.
ВСУ, вероятно, смогут бить по территории РФ с ракет ATACMS
Украинским военным разрешено использовать ракеты большей дальности, предоставленные США, для нанесения ударов по целям внутри России, а не только на линии фронта вблизи Харькова, если они действуют в порядке самообороны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
По его словам, Россия ведет огонь по украинским целям из глубины своей территории, которую она считает "безопасной зоной".
В Пентагоне заявили, что дополнительные разрешения не являются новой политикой.
Также он заверил, что украинцы могут использовать предоставленные системы противовоздушной обороны "чтобы снять российские самолеты с неба", даже если они находятся в российском воздушном пространстве, "если они собираются обстрелять украинское воздушное пространство".
Хотя пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер прямо не указал, что именно подразумевается под "ракетами большей дальности", очевидно, речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS. В прошлом году Украина получила их с меньшим радиусом действия (160 км), а в этом году США предоставили версию с большей дальностью (300 км).
В Белом доме разрешили ВСУ избивать по территории РФ еще с одного направления
В Белом доме официально подтвердили разрешение Сил обороны применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.
По его словам, эти действия приведут к тому, что Россия будет лишена возможности накапливать свои войска на своей стороне границы.
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