ЗСУ можуть бити по РФ американськими ракетами більшої дальності — Пентагон
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ можуть бити по РФ американськими ракетами більшої дальності — Пентагон

ATACMS
Джерело:  AP

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS, які досі були під забороною для ударів по РФ.

Головні тези:

 

 

  • Використання ракет ATACMS і систем протиповітряної оборони дозволить Україні ефективно захищати себе від російської агресії.
  • Співпраця зі США у питаннях військової допомоги дозволяє Україні покращити свої оборонні можливості та позбавляє Росію можливості атак.
  • Дозвіл на використання американської зброї з боку Білого дому дає змогу зміцнити українську оборонну стратегію та запобігти російським атакам на кордоні.

ЗСУ ймовірно зможуть бити по території РФ з ракет ATACMS

Українським військовим дозволено використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова — якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За його словами, Росія веде вогонь по українських цілях з глибини своєї території, яку вона вважає "безпечною зоною".

Оскільки ми бачимо, що ці сили проводять такі операції через кордон, ми пояснили, що Україна може і має право відкривати вогонь у відповідь, щоб захистити себе, — сказав Райдер.

У Пентагоні заявили, що додаткові дозволи не є новою політикою.

Це не про географію. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають їй удару з-за кордону, — сказав речник армії майор Чарлі Дітц.

Також він запевнив, що українці можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони "щоб зняти російські літаки з неба", навіть якщо ті перебувають в російському повітряному просторі, "якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".

Хоча прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер прямо не вказав, що саме мається на увазі під "ракетами більшої дальності", вочевидь йдеться про тактичні ракетні комплекси ATACMS. Торік Україна отримала їх із меншим радіусом дії (160 км), а цього року США надали версію з більшою дальністю (300 км).

У Білому домі дозволили ЗСУ бити по території РФ ще з одного напрямку

У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей. 

Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області, — заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер

За його словами, ці дії призведуть до того, що Росія буде позбавлена можливості накопичувати свої війська на власному боці кордону. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як дозвіл бити по РФ та ППО допоможуть захистити Харків — відповідь аналітиків
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ можуть дозволити бити західною зброю по тилових районах РФ — аналітики
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ зможуть бити по території РФ ще з одного напрямку — Білий дім
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?