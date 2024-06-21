ЗСУ можуть бити по РФ американськими ракетами більшої дальності — Пентагон

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS, які досі були під забороною для ударів по РФ.
Головні тези:
- Використання ракет ATACMS і систем протиповітряної оборони дозволить Україні ефективно захищати себе від російської агресії.
- Співпраця зі США у питаннях військової допомоги дозволяє Україні покращити свої оборонні можливості та позбавляє Росію можливості атак.
- Дозвіл на використання американської зброї з боку Білого дому дає змогу зміцнити українську оборонну стратегію та запобігти російським атакам на кордоні.
ЗСУ ймовірно зможуть бити по території РФ з ракет ATACMS
Українським військовим дозволено використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова — якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
За його словами, Росія веде вогонь по українських цілях з глибини своєї території, яку вона вважає "безпечною зоною".
У Пентагоні заявили, що додаткові дозволи не є новою політикою.
Також він запевнив, що українці можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони "щоб зняти російські літаки з неба", навіть якщо ті перебувають в російському повітряному просторі, "якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".
Хоча прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер прямо не вказав, що саме мається на увазі під "ракетами більшої дальності", вочевидь йдеться про тактичні ракетні комплекси ATACMS. Торік Україна отримала їх із меншим радіусом дії (160 км), а цього року США надали версію з більшою дальністю (300 км).
У Білому домі дозволили ЗСУ бити по території РФ ще з одного напрямку
У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.
За його словами, ці дії призведуть до того, що Росія буде позбавлена можливості накопичувати свої війська на власному боці кордону.
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