ЗСУ можуть бити по РФ американськими ракетами більшої дальності — Пентагон

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS, які досі були під забороною для ударів по РФ.

ЗСУ ймовірно зможуть бити по території РФ з ракет ATACMS

Українським військовим дозволено використовувати ракети більшої дальності, надані США, для нанесення ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова — якщо вони діють у порядку самооборони. Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За його словами, Росія веде вогонь по українських цілях з глибини своєї території, яку вона вважає "безпечною зоною".

Оскільки ми бачимо, що ці сили проводять такі операції через кордон, ми пояснили, що Україна може і має право відкривати вогонь у відповідь, щоб захистити себе, — сказав Райдер. Поширити

У Пентагоні заявили, що додаткові дозволи не є новою політикою.

Це не про географію. Йдеться про здоровий глузд. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, має сенс дозволити Україні завдати удару по силах, які завдають їй удару з-за кордону, — сказав речник армії майор Чарлі Дітц. Поширити

Також він запевнив, що українці можуть використовувати надані системи протиповітряної оборони "щоб зняти російські літаки з неба", навіть якщо ті перебувають в російському повітряному просторі, "якщо вони збираються обстріляти український повітряний простір".

Хоча прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер прямо не вказав, що саме мається на увазі під "ракетами більшої дальності", вочевидь йдеться про тактичні ракетні комплекси ATACMS. Торік Україна отримала їх із меншим радіусом дії (160 км), а цього року США надали версію з більшою дальністю (300 км).

У Білому домі дозволили ЗСУ бити по території РФ ще з одного напрямку

У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.

Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області, — заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер Поширити

За його словами, ці дії призведуть до того, що Росія буде позбавлена можливості накопичувати свої війська на власному боці кордону.