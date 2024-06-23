ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили склад "Шахедов" в России — фото

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что им вместе со Службой безопасности Украины удалось уничтожить склад "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.
Главные тезисы
- Украинские силы успешно ликвидировали не только вражеские ударные дроны, но и российских инструкторов и курсантов.
- Потери армии РФ по состоянию на утро 23 июня 2024 составляют около 534360 человек и значительное количество техники.
- Военно-морские Силы продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе вместе с собратьями из Сил обороны.
ВМС показали последствия своей новой атаки на вражеские объекты
Как утверждают воины, склад был ликвидирован силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии с СБУ.
Более того, указано, что кроме средств поражения, также были успешно ликвидированы профессиональные инструкторы, которые занимались подготовкой персонала по обслуживанию пусков “Shahed-136/Герань-2”, а также те курсанты, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.
Потери армии РФ по состоянию на утро 23 июня 2024
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 534360 (+1270) человек,
танков — 8019 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 15398 (+15) единиц,
артиллерийских систем — 14195 (+61) единиц,
РСЗО — 1108 (+2) единиц,
средства ПВО — 863 (+2) единиц,
самолетов — 359 (+0) единиц,
вертолетов — 326 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11355 (+50) единиц,
крылатые ракеты — 2321 (+13) единиц,
корабли /катера — 28 (+0) единиц,
подлодки — 1 (+0) единиц,
автомобильной техники и автоцистерн — 19248 (+44) единиц,
специальная техника — 2377 (+8) единиц.
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