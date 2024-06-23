ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили склад "Шахедов" в России — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили склад "Шахедов" в России — фото

ВМС ВСУ
ВМС ВСУ
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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что им вместе со Службой безопасности Украины удалось уничтожить склад "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.

Главные тезисы

  • Украинские силы успешно ликвидировали не только вражеские ударные дроны, но и российских инструкторов и курсантов.
  • Потери армии РФ по состоянию на утро 23 июня 2024 составляют около 534360 человек и значительное количество техники.
  • Военно-морские Силы продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе вместе с собратьями из Сил обороны.

ВМС показали последствия своей новой атаки на вражеские объекты

Как утверждают воины, склад был ликвидирован силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии с СБУ.

Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, — сказано в сообщении.

Более того, указано, что кроме средств поражения, также были успешно ликвидированы профессиональные инструкторы, которые занимались подготовкой персонала по обслуживанию пусков “Shahed-136/Герань-2”, а также те курсанты, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к победе! Слава Украине! — подчеркивают в ВМС ВСУ и публикуют подтверждение своих слов.

Потери армии РФ по состоянию на утро 23 июня 2024

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 534360 (+1270) человек,

  • танков — 8019 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 15398 (+15) единиц,

  • артиллерийских систем — 14195 (+61) единиц,

  • РСЗО — 1108 (+2) единиц,

  • средства ПВО — 863 (+2) единиц,

  • самолетов — 359 (+0) единиц,

  • вертолетов — 326 (+0) единиц,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11355 (+50) единиц,

  • крылатые ракеты — 2321 (+13) единиц,

  • корабли /катера — 28 (+0) единиц,

  • подлодки — 1 (+0) единиц,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19248 (+44) единиц,

  • специальная техника — 2377 (+8) единиц.

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