ВМС ВСУ и СБУ успешно уничтожили склад "Шахедов" в России — фото

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили, что им вместе со Службой безопасности Украины удалось уничтожить склад "Шахедов" и сопутствующую инфраструктуру в Краснодарском крае России.

ВМС показали последствия своей новой атаки на вражеские объекты

Как утверждают воины, склад был ликвидирован силами и средствами ВМС ВС Украины во взаимодействии с СБУ.

Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/Герань-2, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае, — сказано в сообщении. Поделиться

Более того, указано, что кроме средств поражения, также были успешно ликвидированы профессиональные инструкторы, которые занимались подготовкой персонала по обслуживанию пусков “Shahed-136/Герань-2”, а также те курсанты, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к победе! Слава Украине! — подчеркивают в ВМС ВСУ и публикуют подтверждение своих слов. Поделиться

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили: