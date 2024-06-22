Остановлено ли наступление армии РФ в Харьковской области — ответ ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Остановлено ли наступление армии РФ в Харьковской области — ответ ВСУ

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОТУВ "Харьков" Юрия Повха, украинские военные стабилизировали ситуацию в зоне боевых действий на Харьковщине, лишив российских оккупантов возможности продвигаться вперед.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно стабилизировали ситуацию и препятствуют продвижению армии РФ на Харьковщине.
  • Российские оккупанты теряют личный состав, военную технику и укрытия в боях возле Волчанска и других районах.
  • Российские военные планируют усилить свои подразделения в указанных районах, но сталкиваются с сопротивлением украинских военных и артиллерии.
  • Стабилизация ситуации на Харьковском направлении приводит к тому, что вражеские силы не могут продвигаться дальше.
  • Динамика боевых действий ежедневно меняется, но украинские силы успешно уничтожают вражескую технику и укрытия, оказывая сопротивление армии РФ.

Какая ситуация сейчас в зонах боевых действий на Харьковщине

Повх отметил, что оккупационная армия РФ теряет большое количество личного состава и военной техники в безуспешных атаках и попытках продвинуться вперед, однако не имеет такой возможности.

В нашей зоне ответственности за минувшие сутки боестолкновений не произошло вообще и по состоянию на утро, прямых атак российских войск не происходило. В то же время враг нанес 21 авиационный удар, 16 ударов дронами-камикадзе и совершил 311 обстрелов в сторону наших позиций, - подчеркнул Повх.

По его словам, только за прошедшие сутки преступная армия РФ потеряла на Харьковщине 63 захватчика убитыми и ранеными.

Кроме этого враг потерял 2 танка, один из которых был уничтожен, а второй - поврежден, 4 автомобиля и одна единица спецтехники.

Украинские военные также уничтожили 18 вражеских укрытий и пункт управления БПЛА.

Повх отметил, что динамика боевых действий на Харьковщине меняется каждые сутки.

Из-за утраты боеспособности ряда подразделений российские оккупанты частично вынуждены останавливать попытки дальнейшего продвижения.

На нашем направлении это происходит очень часто. Сейчас стало известно о том, что враг осуществляет очередную ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанского. А также планирует присоединить к своему корпусу, действующему в направлении Харькова, подразделения 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии РФ. Они перебрасываются со стратегической глубины российской территории, - подчеркнул спикер ОТУВ "Харьков".

По его словам, российские военные преступники пытаются усилить собственную группировку войск, опрокидывающие силы из оккупированных районов на Херсонщине и других направлений.

Но у них это очень плохо получается. Потому что возможности нашей артиллерии и других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Поэтому сейчас существует определенный паритет в огневом поражении и наша артиллерия работает в полную силу, - отметил Повх.

Что известно о потерях армии РФ и ситуации в районе Волчанска

Он также добавил, что каждые сутки российские оккупанты теряют в боях на Харьковщине по несколько танков и бронированных машин.

В частности, в районе Волчанская армия РФ вынуждена использовать бронетехнику в ограниченном количестве.

Повх отметил, что в районе Волчанска российские оккупанты пытаются улучшить собственные оборонительные позиции, делают окопы и строят фортификационные сооружения.

Украинские военные с помощью артиллерии и FPV-дронов постоянно уничтожают вражескую спецтехнику.

Спикер ОТУВ "Харьков" также отказался предоставлять комментарии по количеству российских военных, которые находятся в окружении в центре Волчанска.

Будем комментировать, когда тактический эпизод будет завершен, – объяснил Повх.

Подытоживая, спикер ОТУВ "Харьков" сказал, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше.

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