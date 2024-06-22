По словам спикера ОТУВ "Харьков" Юрия Повха, украинские военные стабилизировали ситуацию в зоне боевых действий на Харьковщине, лишив российских оккупантов возможности продвигаться вперед.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно стабилизировали ситуацию и препятствуют продвижению армии РФ на Харьковщине.
- Российские оккупанты теряют личный состав, военную технику и укрытия в боях возле Волчанска и других районах.
- Российские военные планируют усилить свои подразделения в указанных районах, но сталкиваются с сопротивлением украинских военных и артиллерии.
- Стабилизация ситуации на Харьковском направлении приводит к тому, что вражеские силы не могут продвигаться дальше.
- Динамика боевых действий ежедневно меняется, но украинские силы успешно уничтожают вражескую технику и укрытия, оказывая сопротивление армии РФ.
Какая ситуация сейчас в зонах боевых действий на Харьковщине
Повх отметил, что оккупационная армия РФ теряет большое количество личного состава и военной техники в безуспешных атаках и попытках продвинуться вперед, однако не имеет такой возможности.
По его словам, только за прошедшие сутки преступная армия РФ потеряла на Харьковщине 63 захватчика убитыми и ранеными.
Кроме этого враг потерял 2 танка, один из которых был уничтожен, а второй - поврежден, 4 автомобиля и одна единица спецтехники.
Украинские военные также уничтожили 18 вражеских укрытий и пункт управления БПЛА.
Повх отметил, что динамика боевых действий на Харьковщине меняется каждые сутки.
Из-за утраты боеспособности ряда подразделений российские оккупанты частично вынуждены останавливать попытки дальнейшего продвижения.
По его словам, российские военные преступники пытаются усилить собственную группировку войск, опрокидывающие силы из оккупированных районов на Херсонщине и других направлений.
Что известно о потерях армии РФ и ситуации в районе Волчанска
Он также добавил, что каждые сутки российские оккупанты теряют в боях на Харьковщине по несколько танков и бронированных машин.
В частности, в районе Волчанская армия РФ вынуждена использовать бронетехнику в ограниченном количестве.
Повх отметил, что в районе Волчанска российские оккупанты пытаются улучшить собственные оборонительные позиции, делают окопы и строят фортификационные сооружения.
Украинские военные с помощью артиллерии и FPV-дронов постоянно уничтожают вражескую спецтехнику.
Спикер ОТУВ "Харьков" также отказался предоставлять комментарии по количеству российских военных, которые находятся в окружении в центре Волчанска.
Подытоживая, спикер ОТУВ "Харьков" сказал, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше.
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