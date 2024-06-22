За словами речника ОТУВ “Харків” Юрія Повха, українські військові стабілізували ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині, позбавивши російських окупантів змоги просуватись вперед.

Яка наразі ситуація у зонах бойових дій на Харківщині

Повх зазначив, що наразі окупаційна армія РФ губить велику кількість особового складу та військової техніки у безуспішних атаках і спробах просунутись вперед, однак не має такої можливості.

У нашій зоні відповідальності за минулу добу боєзіткнень не відбулось взагалі і станом на ранок, прямих атак російських військ не відбувалося. Водночас ворог наніс 21 авіаційний удар, 16 ударів дронами-камікадзе та здійснив 311 обстрілів в бік наших позицій, - підкреслив Повх. Поширити

За його словами, тільки протягом минулої доби злочинна армія РФ втратила на Харківщині 63 загарбники вбитими та пораненими.

Окрім цього ворог втратив 2 танки, один з яких було знищено, а другий - пошкоджено, 4 автомобілі та одну одиницю спецтехніки.

Українські військові також знищили 18 ворожих укриттів та пункт управління БпЛА.

Повх зазначив, що динаміка бойових дій на Харківщині змінюється кожної доби.

Через втрату боєздатності низки підрозділів російські окупанти частково змушені зупиняти спроби подальшого просування.

На нашому напрямку це відбувається вкрай часто. Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська. А також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ. Вони перекидаються зі стратегічної глибини російської території, - підкреслив речник ОТУВ “Харків”. Поширити

За його словами російські воєнні злочинці намагаються посилити власне угруповання військ, перекидаючі сили з окупованих районів на Херсонщині та інших напрямків.

Але в них це вкрай погано виходить. Оскільки можливості нашої артилерії та інших засобів вогньового ураження дальньої дії посилилися. Відтак, зараз існує певний паритет у вогньовому ураженні і наша артилерія працює на повну силу, - зазначив Повх. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ та ситуацію в районі Вовчанська

Він також додав, що кожної доби російські окупанти втрачають у боях на Харківщині по кілька танків і броньованих машин.

Зокрема, в районі Вовчанська армія РФ змушена використовувати бронетехніку у обмеженній кількості.

Повх зазначив, що в районі Вовчанська російські окупанти намагаються покращити власні оборонні позиції, роблять окопи і будують фортифікаційні споруди.

Українські військові за допомогою артилерії та FPV-дронів постійно знищують ворожу спецтехніку.

Речник ОТУВ “Харків” також відмовився надавати коментарі стосовно кількості російських військових, які перебувають в оточенні в центрі Вовчанська.

Будемо коментувати, коли тактичний епізод буде завершений, - пояснив Повх. Поширити