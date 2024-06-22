За словами речника ОТУВ “Харків” Юрія Повха, українські військові стабілізували ситуацію у зоні бойових дій на Харківщині, позбавивши російських окупантів змоги просуватись вперед.
Головні тези:
- ЗСУ стабілізували ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині, перешкодивши просуванню армії РФ вперед.
- Окупаційна армія РФ зазнає втрат у боях і не має можливості активно просуватись на Харківщині.
- Ворожі війська планують підсилити свої підрозділи у районах Тихого, Глибокого та Вовчанська на Харківщині.
- Українські військові активно руйнують ворожу техніку та укриття, стримуючи просування армії РФ в районі Вовчанська.
- Ситуація на Харківському напрямку стабілізується, що перешкоджає ворожим силам вдаватися вперед.
Яка наразі ситуація у зонах бойових дій на Харківщині
Повх зазначив, що наразі окупаційна армія РФ губить велику кількість особового складу та військової техніки у безуспішних атаках і спробах просунутись вперед, однак не має такої можливості.
За його словами, тільки протягом минулої доби злочинна армія РФ втратила на Харківщині 63 загарбники вбитими та пораненими.
Окрім цього ворог втратив 2 танки, один з яких було знищено, а другий - пошкоджено, 4 автомобілі та одну одиницю спецтехніки.
Українські військові також знищили 18 ворожих укриттів та пункт управління БпЛА.
Повх зазначив, що динаміка бойових дій на Харківщині змінюється кожної доби.
Через втрату боєздатності низки підрозділів російські окупанти частково змушені зупиняти спроби подальшого просування.
За його словами російські воєнні злочинці намагаються посилити власне угруповання військ, перекидаючі сили з окупованих районів на Херсонщині та інших напрямків.
Що відомо про втрати армії РФ та ситуацію в районі Вовчанська
Він також додав, що кожної доби російські окупанти втрачають у боях на Харківщині по кілька танків і броньованих машин.
Зокрема, в районі Вовчанська армія РФ змушена використовувати бронетехніку у обмеженній кількості.
Повх зазначив, що в районі Вовчанська російські окупанти намагаються покращити власні оборонні позиції, роблять окопи і будують фортифікаційні споруди.
Українські військові за допомогою артилерії та FPV-дронів постійно знищують ворожу спецтехніку.
Речник ОТУВ “Харків” також відмовився надавати коментарі стосовно кількості російських військових, які перебувають в оточенні в центрі Вовчанська.
Підсумовуючи, речник ОТУВ "Харків" сказав, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що ворог не має змоги просуватися далі.
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