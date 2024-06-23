ВМС ЗСУ та СБУ успішно знищили склад "Шахедів" в Росії — фото
Категорія
Події
Дата публікації

ВМС ЗСУ та СБУ успішно знищили склад "Шахедів" в Росії — фото

ВМС ЗСУ
ВМС ЗСУ

Військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили, що їм разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

Головні тези:

  • Українські сили успішно ліквідували не лише ворожі ударні дрони, а й російських інструкторів та курсантів.
  • Втрати армії РФ станом на ранок 23 червня 2024 року складають близько 534360 осіб та значну кількість техніки.
  • Військово-Морські Сили продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі разом з побратимами з Сил оборони.

ВМС показали наслідки своєї нової атаки та ворожі об’єкти

Як стверджують воїни, склад був ліквідований силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі СБУ.

Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, — йдеться в повідомленні.

Ба більше, зазначається, що окрім засобів ураження, також було успішно ліквідовано професійних інструкторів, які займалися підготовкою персоналу із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2”, а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по  території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до перемоги! Слава Україні! — наголошують у ВМС ЗСУ та публікують підтвердження своїх слів.

Втрати армії РФ станом на ранок 23 червня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 534360 (+1270) осіб,

  • танків — 8019 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 15398 (+15) одиниць,

  • артилерійських систем —  14195 (+61) одиниць,

  • РСЗВ — 1108 (+2) одиниць,

  • засоби ППО — 863 (+2) одиниць,

  • літаків — 359 (+0) одиниць,

  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11355 (+50) одиниць,

  • крилаті ракети — 2321 (+13) одиниць,

  • кораблі /катери — 28 (+0) одиниць,

  • підводні човни — 1 (+0) одиниць,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19248 (+44) одиниць,

  • спеціальна техніка — 2377 (+8) одиниць.

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