ВМС ЗСУ та СБУ успішно знищили склад "Шахедів" в Росії — фото

Військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили, що їм разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

ВМС показали наслідки своєї нової атаки та ворожі об’єкти

Як стверджують воїни, склад був ліквідований силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі СБУ.

Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, — йдеться в повідомленні. Поширити

Ба більше, зазначається, що окрім засобів ураження, також було успішно ліквідовано професійних інструкторів, які займалися підготовкою персоналу із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2”, а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до перемоги! Слава Україні! — наголошують у ВМС ЗСУ та публікують підтвердження своїх слів. Поширити

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