ВМС ЗСУ та СБУ успішно знищили склад "Шахедів" в Росії — фото

Військово-морські сили Збройних сил України офіційно підтвердили, що їм разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.
Головні тези:
- Українські сили успішно ліквідували не лише ворожі ударні дрони, а й російських інструкторів та курсантів.
- Втрати армії РФ станом на ранок 23 червня 2024 року складають близько 534360 осіб та значну кількість техніки.
- Військово-Морські Сили продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі разом з побратимами з Сил оборони.
ВМС показали наслідки своєї нової атаки та ворожі об’єкти
Як стверджують воїни, склад був ліквідований силами та засобами ВМС ЗС України у взаємодії зі СБУ.
Ба більше, зазначається, що окрім засобів ураження, також було успішно ліквідовано професійних інструкторів, які займалися підготовкою персоналу із обслуговування пусків “Shahed-136/Герань-2”, а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем.
Втрати армії РФ станом на ранок 23 червня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 534360 (+1270) осіб,
танків — 8019 (+10) од,
бойових броньованих машин — 15398 (+15) одиниць,
артилерійських систем — 14195 (+61) одиниць,
РСЗВ — 1108 (+2) одиниць,
засоби ППО — 863 (+2) одиниць,
літаків — 359 (+0) одиниць,
гелікоптерів — 326 (+0) одиниць,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11355 (+50) одиниць,
крилаті ракети — 2321 (+13) одиниць,
кораблі /катери — 28 (+0) одиниць,
підводні човни — 1 (+0) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерн — 19248 (+44) одиниць,
спеціальна техніка — 2377 (+8) одиниць.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-