ПС ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Бєлгородській області

23 червня офіційно стало відомо, що Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території країни-агресорки РФ.

У ЗСУ розповіли про свій новий успіх

Генеральний штаб звертає увагу на те, що Повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Окрім того, наголошується, що пункт управління базувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена, - йдеться в повідомленні. Поширити

Варто також зазначити, що 23 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ станом на 23 червня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали: