ПС ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Бєлгородській області
Категорія
Україна
Дата публікації

ПС ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Бєлгородській області

Генштаб ЗСУ
ПС ЗСУ

23 червня офіційно стало відомо, що Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Нові супутникові знімки підтверджують знищення російських ударних дронів та інфраструктури в Краснодарському краї.
  • Станом на 23 червня 2024 року армія РФ зазнала значних втрат: вбито тисячі бойовиків, знищено танки, артилерію, літаки тощо.
  • Втрати ворожої армії з 24.02.22 по 23.06.24 сягнули 534 тис. осіб.
  • Успішна співпраця Повітряних сил з іншими складовими Сил оборони України підтверджується результатами бойових дій.

У ЗСУ розповіли про свій новий успіх

Генеральний штаб звертає увагу на те, що Повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Окрім того, наголошується, що пункт управління базувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.

За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражена, - йдеться в повідомленні.

Варто також зазначити, що 23 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.

Нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування “Shahed-136/Герань-2”, навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї, — йдеться в повідомленні.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 23 червня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  — близько 534360 (+1270) осіб,

  • танків — 8019 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 15398 (+15) од,

  • артилерійських систем  —  14195 (+61) од,

  • РСЗВ — 1108 (+2) од,

  • засобів ППО  — 863 (+2) од,

  • літаків  — 359 (+0) од,

  • гелікоптерів– 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 11355 (+50),

  • крилатих ракет  — 2321 (+13),

  • кораблів /катерів  — 28 (+0) од,

  • підводних човнів  — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19248 (+44) од,

  • спеціальної техніки  — 2377 (+8)

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