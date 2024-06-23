ПС ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Бєлгородській області

23 червня офіційно стало відомо, що Повітряні сили завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога на території країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Нові супутникові знімки підтверджують знищення російських ударних дронів та інфраструктури в Краснодарському краї.
- Станом на 23 червня 2024 року армія РФ зазнала значних втрат: вбито тисячі бойовиків, знищено танки, артилерію, літаки тощо.
- Втрати ворожої армії з 24.02.22 по 23.06.24 сягнули 534 тис. осіб.
- Успішна співпраця Повітряних сил з іншими складовими Сил оборони України підтверджується результатами бойових дій.
У ЗСУ розповіли про свій новий успіх
Генеральний штаб звертає увагу на те, що Повітряні сили працювали у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Окрім того, наголошується, що пункт управління базувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області.
Варто також зазначити, що 23 червня стало відомо, що Військово-морські сили Збройних сил України разом зі Службою безпеки України вдалося знищити склад "Шахедів" та супутньої інфраструктури у Краснодарському краї Росії.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 23 червня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 534360 (+1270) осіб,
танків — 8019 (+10) од,
бойових броньованих машин — 15398 (+15) од,
артилерійських систем — 14195 (+61) од,
РСЗВ — 1108 (+2) од,
засобів ППО — 863 (+2) од,
літаків — 359 (+0) од,
гелікоптерів– 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11355 (+50),
крилатих ракет — 2321 (+13),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 19248 (+44) од,
спеціальної техніки — 2377 (+8)
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