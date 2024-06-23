За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, українські військові протягом тижня з 16 по 23 червня ліквідували 8 тис 50 солдатів окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Протягом тижня ЗСУ ліквідували понад 8 тисяч солдатів окупаційної армії РФ та знищили значну кількість техніки.
- Українські військові вступили у 71 бій з підрозділами російської армії, з них понад половина у Покровському районі на Донеччині.
- Російські окупанти зосереджують свої зусилля у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки, намагаючись покращити тактичне положення і просунутись углиб території.
- Українські війська відбили 13 атак, протистоять 18 боям, при цьому активна авіація російських окупантів націлена на дестабілізацію ситуації в різних районах.
- Ворожі атаки та спроби просунутись відбуваються на багатьох напрямках військових дій, проте українські війська продовжують демонструвати гідну відсіч та успішно відбивають напади ворогів.
Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України протягом тижня
особового складу 8 тис 50 осіб ліквідовано,
танків - 63 од.,
бойових броньованих машин - 129 од.,
артилерійських систем - 282 од.,
РСЗВ - 4 од.,
засобів ППО - 10 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 196,
крилатих ракет - 25,
автомобільної техніки та автоцистерн - 281 од,
спеціальної техніки - 52.
Що відомо про ситуацію на фронті
За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 71 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Майже половина всіх боїв відбулась в районі Покровська на Донеччині.
Від початку доби зафіксовано 31 спробу атаки окупаційної армії РФ у напрямку Покровська.
Ключові наступальні зусилля російські воєнні злочинці здійснюють в районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки.
Ворог також намагається покращити власне тактичне положення поблизу ще 6 населених пунктів.
Наразі українськими військовими відбито вже 13 атак російських окупантів, тривають ще 18 боїв.
На Харківщині окупаційна армія РФ 4 рази безуспішно намагалась атакувати в районі Вовчанська.
Відбито 2 ворожі атаки і відбиття ще двох триває.
У напрямку Куп’янська тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового.
Відбито 2 ворожі атаки у районах Піщаного і Синьківки.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 5 разів намагався просунутись поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Два боєзіткнення ще тривають.
У напрямку Торецька ворог продовжує атаки та намагається просунутись до Нью-Йорка.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
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