За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, українські військові протягом тижня з 16 по 23 червня ліквідували 8 тис 50 солдатів окупаційної армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України протягом тижня

особового складу 8 тис 50 осіб ліквідовано,

танків - 63 од.,

бойових броньованих машин - 129 од.,

артилерійських систем - 282 од.,

РСЗВ - 4 од.,

засобів ППО - 10 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 196,

крилатих ракет - 25,

автомобільної техніки та автоцистерн - 281 од,

спеціальної техніки - 52.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 71 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Майже половина всіх боїв відбулась в районі Покровська на Донеччині.

Концентрує свої зусилля на Покровському напрямку. ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71, - підкреслюється у зведенні Генштабу. Поширити

Від початку доби зафіксовано 31 спробу атаки окупаційної армії РФ у напрямку Покровська.

Ключові наступальні зусилля російські воєнні злочинці здійснюють в районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки.

Ворог також намагається покращити власне тактичне положення поблизу ще 6 населених пунктів.

Наразі українськими військовими відбито вже 13 атак російських окупантів, тривають ще 18 боїв.

На Харківщині окупаційна армія РФ 4 рази безуспішно намагалась атакувати в районі Вовчанська.

Відбито 2 ворожі атаки і відбиття ще двох триває.

Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби, - зазначають у Генштабі. Поширити

У напрямку Куп’янська тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового.

Відбито 2 ворожі атаки у районах Піщаного і Синьківки.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 5 разів намагався просунутись поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Два боєзіткнення ще тривають.

У напрямку Торецька ворог продовжує атаки та намагається просунутись до Нью-Йорка.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.