Атакували 90 тисяч солдатів РФ. Як ЗСУ вдалося зірвати масштабний наступ Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Атакували 90 тисяч солдатів РФ. Як ЗСУ вдалося зірвати масштабний наступ Росії

ЗСУ
Джерело:  Associated Press

Associated Press дізналося, як українським воїнам вдалося не допустити вторгнення в Україну десятків тисяч російських загарбників. У цьому їм допомогли HIMARS та вчасне рішення США.

Головні тези:

  • Українські військові використовували ракетні системи HIMARS для знищення ворожих військових колон уздовж кордону.
  • Дозвіл США на використання американської зброї допоміг стабілізувати ситуацію та зупинити наступ РФ, дозволяючи ЗСУ використовувати артилерію проти вогневих точок Росії.
  • Україна намагається отримати дозвіл на використання ATACMS для ураження конкретних цілей у боротьбі з російською агресією.

Ще одна спроба наступу РФ провалилася завдяки ЗСУ

Згідно з даними журналістів, кілька тижнів тому понад 90 тисяч російських окупантів готувалися до нового наступу на кордоні України.

Однак вони не встигли реалізувати свої плани, адже Білий дім дозволив ЗСУ бити по частині території РФ американською зброєю.

Уже майже місяць Україна має можливість атакувати російські війська і системи ППО за 20 кілометрів від кордону в Харківській області.

За словами захисників, ракетні системи HIMARS були запущені всього через кілька годин після того, як було отримано дозвіл.

У той час ставки були високі, оскільки українські військові лідери очікували нового нападу, який мав на меті відволікти війська від інших запеклих полів бойових дій у Донецькій області. Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив агентству Associated Press, що щонайменше 90 тисяч російських військовослужбовців у глибині російської території готувалися до нового наступу, — зазначає видання.

Дозвіл США миттєво змінив картину на полі бою

За словами воїна ЗСУ з позивним "Гефест", HIMARS не замовкали цілий день.

Українські захисники отримали можливість знищувати цілі колони ворожих військ уздовж кордону, що чекали на наказ увійти на територію України.

Динаміка змінилася майже одразу, що дозволило українським силам стабілізувати цю частину лінії фронту. Раніше ЗСУ могли відбивати тільки атаки піхоти, що наближалися; тепер вони можуть використовувати більше артилерії проти російських вогневих точок, — пояснюють журналісти.

Станом на сьогодні Київ робить все можливе, щоб переконати американських союзників дозволити використання ATACMS проти конкретних цілей.

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