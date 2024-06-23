Атаковали 90 тысяч солдат РФ. Как ВСУ удалось сорвать масштабное наступление России

Associated Press узнало, как украинским воинам удалось не допустить вторжения в Украину десятков тысяч российских захватчиков. В этом им помогли HIMARS и решение США.

Еще одна попытка наступления РФ провалилась благодаря ВСУ

Согласно данным журналистов, несколько недель назад более 90 тысяч российских оккупантов готовились к новому наступлению на границе Украины.

Однако они не успели реализовать свои планы, ведь Белый дом разрешил ВСУ бить по части территории РФ американским оружием.

Уже почти месяц у Украины есть возможность атаковать российские войска и системы ПВО в 20 километрах от границы в Харьковской области.

По словам защитников, ракетные системы HIMARS были запущены спустя всего несколько часов после того, как было получено разрешение.

В то время ставки были высоки, поскольку украинские военные лидеры ожидали нового нападения, целью которого было отвлечь войска от других ожесточенных полей боевых действий в Донецкой области. Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил агентству Associated Press, что, по меньшей мере, 90 тысяч российских военнослужащих в глубине российской территории готовились к новому наступлению, — отмечает издание. Поделиться

Разрешение США мгновенно изменило картину на поле боя

По словам воина ВСУ с позывным "Гефест", HIMARS не умолкали целый день.

Украинские защитники получили возможность уничтожать целые колонны вражеских войск вдоль границы, ожидавшие приказа войти на территорию Украины.

Динамика изменилась почти сразу, что позволило украинским силам стабилизировать часть линии фронта. Ранее ВСУ могли отражать только приближающиеся атаки пехоты; Теперь они могут использовать больше артиллерии против российских огневых точек, — объясняют журналисты. Поделиться

Сейчас Киев делает все возможное, чтобы убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей.