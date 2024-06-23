Атаковали 90 тысяч солдат РФ. Как ВСУ удалось сорвать масштабное наступление России

Associated Press узнало, как украинским воинам удалось не допустить вторжения в Украину десятков тысяч российских захватчиков. В этом им помогли HIMARS и решение США.
Главные тезисы
- Украинские военные использовали ракетные системы HIMARS для уничтожения вражеских военных колонн вдоль границы.
- Разрешение США на использование американского оружия помогло стабилизировать ситуацию и остановить наступление РФ, позволяя ВСУ использовать артиллерию против огневых точек России.
- Украина пытается получить разрешение использовать ATACMS для поражения конкретных целей в борьбе с российской агрессией.
Еще одна попытка наступления РФ провалилась благодаря ВСУ
Согласно данным журналистов, несколько недель назад более 90 тысяч российских оккупантов готовились к новому наступлению на границе Украины.
Однако они не успели реализовать свои планы, ведь Белый дом разрешил ВСУ бить по части территории РФ американским оружием.
Уже почти месяц у Украины есть возможность атаковать российские войска и системы ПВО в 20 километрах от границы в Харьковской области.
По словам защитников, ракетные системы HIMARS были запущены спустя всего несколько часов после того, как было получено разрешение.
Разрешение США мгновенно изменило картину на поле боя
По словам воина ВСУ с позывным "Гефест", HIMARS не умолкали целый день.
Украинские защитники получили возможность уничтожать целые колонны вражеских войск вдоль границы, ожидавшие приказа войти на территорию Украины.
Сейчас Киев делает все возможное, чтобы убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей.
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