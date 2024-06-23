По информации Генштаба, украинские военные решительно отразили попытки наступления оккупационной армии РФ в районах Покровска и Купянска.

Что известно о ситуации на фронте

В строительстве Генштаба отмечается, что с начала суток украинские военные уже 81 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

В частности, в районе Купянска на Харьковщине преступная армия РФ уже предприняла 8 попыток продвинуться вперед. Сейчас продолжаются еще 5 боев вблизи Стельмаховки, Синьковки, Берестовой и Степной Новоселовки.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 6 раз пытался атаковать вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается отражение еще трех атак российских окупантов.

В районе Покровска продолжаются 12 боев вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки и Сокола. Всего с начала суток враг на этом направлении уже совершил 36 попыток атак.

Что известно о ситуации на юге Украины

Отмечается, что в районе Крынок на левобережье Днепра российские оккупанты провели одну безуспешную атаку.

Также россияне избивали там неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, враг бомбил КАБами - сбросил по две авиабомбы в районы Ольговки, Ивановки и Бургунки.