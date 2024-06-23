По информации Генштаба, украинские военные решительно отразили попытки наступления оккупационной армии РФ в районах Покровска и Купянска.
Главные тезисы
- Украинская армия решительно отразила попытки атаки российской армии в районах Покровска и Купянска.
- С начала суток было зафиксировано 81 бой с оккупантами, включая 36 попыток атак в направлении Покровска.
- Российские оккупанты предприняли безуспешные атаки у Крынок и бомбили несколько районов, однако украинские военные успешно сдерживают их действия.
- Ситуация на фронте стабилизируется, но армия РФ пытается активизировать атаки в разных районах. Украинское командование принимает меры по усилению обороноспособности и контролю над действиями врага.
- Жесткий огневой контроль и усиление украинских подразделений на горячих направлениях играют ключевую роль в успешной обороне Украины.
Что известно о ситуации на фронте
В строительстве Генштаба отмечается, что с начала суток украинские военные уже 81 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
В частности, в районе Купянска на Харьковщине преступная армия РФ уже предприняла 8 попыток продвинуться вперед. Сейчас продолжаются еще 5 боев вблизи Стельмаховки, Синьковки, Берестовой и Степной Новоселовки.
В направлении Лимана в Донецкой области враг 6 раз пытался атаковать вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается отражение еще трех атак российских окупантов.
В районе Покровска продолжаются 12 боев вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки и Сокола. Всего с начала суток враг на этом направлении уже совершил 36 попыток атак.
Что известно о ситуации на юге Украины
Отмечается, что в районе Крынок на левобережье Днепра российские оккупанты провели одну безуспешную атаку.
Также россияне избивали там неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, враг бомбил КАБами - сбросил по две авиабомбы в районы Ольговки, Ивановки и Бургунки.
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