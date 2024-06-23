ВСУ жестко остановили наступление армии РФ в районе Покровска
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ жестко остановили наступление армии РФ в районе Покровска

Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Read in English
Читати українською

По информации Генштаба, украинские военные решительно отразили попытки наступления оккупационной армии РФ в районах Покровска и Купянска.

Главные тезисы

  • Украинская армия решительно отразила попытки атаки российской армии в районах Покровска и Купянска.
  • С начала суток было зафиксировано 81 бой с оккупантами, включая 36 попыток атак в направлении Покровска.
  • Российские оккупанты предприняли безуспешные атаки у Крынок и бомбили несколько районов, однако украинские военные успешно сдерживают их действия.
  • Ситуация на фронте стабилизируется, но армия РФ пытается активизировать атаки в разных районах. Украинское командование принимает меры по усилению обороноспособности и контролю над действиями врага.
  • Жесткий огневой контроль и усиление украинских подразделений на горячих направлениях играют ключевую роль в успешной обороне Украины.

Что известно о ситуации на фронте

В строительстве Генштаба отмечается, что с начала суток украинские военные уже 81 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

В частности, в районе Купянска на Харьковщине преступная армия РФ уже предприняла 8 попыток продвинуться вперед. Сейчас продолжаются еще 5 боев вблизи Стельмаховки, Синьковки, Берестовой и Степной Новоселовки.

В направлении Лимана в Донецкой области враг 6 раз пытался атаковать вблизи Макеевки и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается отражение еще трех атак российских окупантов.

В районе Покровска продолжаются 12 боев вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеньевки, Воздвиженки и Сокола. Всего с начала суток враг на этом направлении уже совершил 36 попыток атак.

Что известно о ситуации на юге Украины

Отмечается, что в районе Крынок на левобережье Днепра российские оккупанты провели одну безуспешную атаку.

Также россияне избивали там неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, враг бомбил КАБами - сбросил по две авиабомбы в районы Ольговки, Ивановки и Бургунки.

Украинские воины держат действия врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры для усиления наших подразделений на самых горячих направлениях, - отмечают в Генштабе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 8 тыс. солдат армии РФ в течение недели
РСЗО ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ показали работу БМП Bradley на поле боя
СтратКом ВСУ
БМП Bradley
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли ВСУ в скором времени начать контрнаступление — прогноз генерала
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?