ЗСУ жорстко зупинили наступ армії РФ в районі Покровська
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ жорстко зупинили наступ армії РФ в районі Покровська

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією Генштабу, українські військові рішуче відбили спроби наступу окупаційної армії РФ в районах Покровська та Куп'янська. 

Головні тези:

  • Українські війська ефективно відбили спроби наступу російської армії в районах Покровська та Куп'янська
  • Загалом з початку доби було зафіксовано 81 бій з окупантами, включаючи 36 спроб атак на напрямку Покровська
  • Ситуація на фронті стабілізується, армія РФ намагається активізувати атаки в різних районах
  • Українське командування проводить заходи для підсилення обороноздатності та контролю над діями ворога
  • Російські окупанти вчинили безуспішну атаку біля Кринок та бомбардували авіабомбами кілька районів, однак українські військові вдало стримують їхні дії

Що відомо про ситуацію на фронті

У зведенні Генштабу зазначається, що від початку доби українські військові вже 81 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Зокрема, в районі Куп’янська на Харківщині злочинна армія РФ вже здійснила 8 спроб просунутись вперед. Наразі тривають ще 5 боїв поблизу Стельмахівки, Синьківки, Берестового та Степової Новоселівки.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 6 разів намагався атакувати поблизу Макіївки та у Серебрянському лісі. Наразі триває відбиття ще трьох атак російських окупантів.

В районі Покровська тривають 12 боїв поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки та Соколу. Загалом від початку доби ворог на цьому напрямку вже здійснив 36 спроб атак.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Зазначається, що в районі Кринок на лівобережжі Дніпра російські окупанти провели одну безуспішну атаку.

Також росіяни били там некерованими авіаційними ракетами. Окрім того, ворог бомбардував КАБами - скинув по дві авіабомби в райони Ольгівки, Іванівки і Бургунки.

Українські воїни тримають дії ворога під жорстким вогневим контролем. Командування вживає необхідних заходів для підсилення наших підрозділів на найгарячіших напрямках, - наголошують у Генштабі.

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