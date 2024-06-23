За інформацією Генштабу, українські військові рішуче відбили спроби наступу окупаційної армії РФ в районах Покровська та Куп'янська.

Що відомо про ситуацію на фронті

У зведенні Генштабу зазначається, що від початку доби українські військові вже 81 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Зокрема, в районі Куп’янська на Харківщині злочинна армія РФ вже здійснила 8 спроб просунутись вперед. Наразі тривають ще 5 боїв поблизу Стельмахівки, Синьківки, Берестового та Степової Новоселівки.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 6 разів намагався атакувати поблизу Макіївки та у Серебрянському лісі. Наразі триває відбиття ще трьох атак російських окупантів.

В районі Покровська тривають 12 боїв поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки та Соколу. Загалом від початку доби ворог на цьому напрямку вже здійснив 36 спроб атак.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Зазначається, що в районі Кринок на лівобережжі Дніпра російські окупанти провели одну безуспішну атаку.

Також росіяни били там некерованими авіаційними ракетами. Окрім того, ворог бомбардував КАБами - скинув по дві авіабомби в райони Ольгівки, Іванівки і Бургунки.