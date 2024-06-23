Чи зможуть ЗСУ незабаром розпочати контрнаступ — прогноз генерала
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи зможуть ЗСУ незабаром розпочати контрнаступ — прогноз генерала

ЗСУ
Джерело:  Еспресо

Як вважає генерал української армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, бійці ЗСУ дійсно можуть перейти до контрнаступу наприкінці літа — на початку осені.

Головні тези:

  • Головна мета РФ — тотальна окупація Донецької та Луганської областей, а також часткове просування вперед на Запоріжжі.
  • За словами Маломужа, українські воїни активно зривають плани російських загарбників на сході України.
  • ЗСУ отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить їм проводити не лише оборонні операції, а й контратаки. 

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися у 2024 році

Як зазначає Маломуж, в Україні уже ні для кого не секрет, що російський диктатор Путіна наказав своїм військам прорвати фронт на сході України.

Ключова ціль Кремля наразі — тотальна окупація Донецької та Луганської областей, а також часткове просування вперед на Запоріжжі.

На переконання українського генерала, саме з цією метою й була реалізована Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів ЗСУ.

Микола Маломуж також озвучив новий прогноз: якщо умови будуть сприятливими, то Україна зможе перейти до контрнаступальних дій ближче до осені.

Він звернув увагу на те, що наразі наші захисники роблять все, аби завадити планам РФ прорвати східний фронт.

ЗСУ вдається зірвати плани ворога

Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку Путіна — прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини, — наголошує генерал.

За словами Миколи Маломужа, просто зараз бійці ЗСУ повністю зривають ці плани російських загарбників.

Що важливо розуміти, українські воїни отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки.

Гадаю, що ближче до осені, в нас буде можливість проводити тактичні, а при вдалих умовах, й стратегічні контрнаступальні дії, — підсумував генерал.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атакували 90 тисяч солдатів РФ. Як ЗСУ вдалося зірвати масштабний наступ Росії
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 8 тис солдатів армії РФ протягом тижня
РСЗВ ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ показали роботу БМП Bradley на полі бою — відео
СтратКом ЗСУ
БМП Bradley

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?