Чи зможуть ЗСУ незабаром розпочати контрнаступ — прогноз генерала

Як вважає генерал української армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, бійці ЗСУ дійсно можуть перейти до контрнаступу наприкінці літа — на початку осені.

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися у 2024 році

Як зазначає Маломуж, в Україні уже ні для кого не секрет, що російський диктатор Путіна наказав своїм військам прорвати фронт на сході України.

Ключова ціль Кремля наразі — тотальна окупація Донецької та Луганської областей, а також часткове просування вперед на Запоріжжі.

На переконання українського генерала, саме з цією метою й була реалізована Харківська та Сумська операція, яка передбачала потужне відволікання резервів ЗСУ.

Микола Маломуж також озвучив новий прогноз: якщо умови будуть сприятливими, то Україна зможе перейти до контрнаступальних дій ближче до осені.

Він звернув увагу на те, що наразі наші захисники роблять все, аби завадити планам РФ прорвати східний фронт.

ЗСУ вдається зірвати плани ворога

Сьогодні окупанти перекидають підрозділи з Харківщини на схід, щоб виконати вказівку Путіна — прорвати фронт на Сході України. Це їм не вдається. Хоча їхні атаки на Покровському, Торецькому та Курахівському напрямках є початком реалізації плану з повної окупації Донеччини, — наголошує генерал. Поширити

За словами Миколи Маломужа, просто зараз бійці ЗСУ повністю зривають ці плани російських загарбників.

Що важливо розуміти, українські воїни отримали боєприпаси й озброєння, що дозволить не тільки оборонятись, а й проводити контратаки.