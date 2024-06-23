Смогут ли ВСУ в скором времени начать контрнаступление — прогноз генерала
Категория
Украина
Дата публикации

Смогут ли ВСУ в скором времени начать контрнаступление — прогноз генерала

ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Как считает генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, бойцы ВСУ действительно могут перейти к контрнаступлению в конце лета — начале осени.

Главные тезисы

  • Главная цель РФ – тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей, а также частичное продвижение вперед на Запорожье.
  • По словам Маломужа, украинские воины активно срывают планы российских захватчиков на востоке Украины.
  • ВСУ получили боеприпасы и вооружение, что позволит им проводить не только оборонительные операции, но и контратаки.

Контрнаступление ВСУ может начаться в 2024 году

Как отмечает Маломуж, в Украине уже ни для кого не секрет, что российский диктатор Путин отдал приказ своим войскам прорвать фронт на востоке Украины.

Ключевая цель Кремля — тотальная оккупация Донецкой и Луганской областей, а также частичное продвижение вперед на Запорожье.

По мнению украинского генерала, именно с этой целью и была реализована Харьковская и Сумская операция, которая предусматривала мощное отвлечение резервов ВСУ.

Николай Маломуж также озвучил новый прогноз: если условия будут благоприятными, Украина сможет перейти к контрнаступательным действиям ближе к осени.

Он обратил внимание на то, что наши защитники сейчас делают все, чтобы помешать планам РФ прорвать восточный фронт.

ВСУ удается сорвать планы врага

Сегодня оккупанты перебрасывают подразделения из Харьковщины на восток, чтобы выполнить указание Путина — прорвать фронт на Востоке Украины. Это им не удается. Хотя их атаки на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях являются началом реализации плана по полной оккупации Донбасса, — отмечает генерал.

По словам Николая Маломужа, прямо сейчас бойцы ВСУ полностью срывают эти планы российских захватчиков.

Что важно понимать, украинские воины получили боеприпасы и вооружение, что позволит не только обороняться, но проводить контратаки.

Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях и стратегические контрнаступательные действия, — подытожил генерал.

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