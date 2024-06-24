ВСУ опровергли захват РФ Новоалександровки на Покровском направлении

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко опровергает информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении.

Армия РФ не захватывала Новоалександровку на Покровском направлении

Военные говорят, что первоисточником информации является ресурс DeepState. Именно с ссылкой на него "новость" опубликовали некоторые медиа.

Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности, говорится в сообщении 110 ОМБр. Поделиться

Там отметили, что "значительная часть Новоалександровки занята оккупантами, но не вся полностью населенный пункт враг не контролирует".

Сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои, рассказали защитники Украины.

Превосходящий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий напор, — говорится в посту бригады. Поделиться

По ее информации, часть населенного пункта, в которую прорвавшийся враг находится под огневым контролем ВСУ. Украинские бойцы принимают необходимые меры, чтобы выбить оккупантов из села. Ситуация под контролем подразделений ВСУ, заверили в 110 ОМБр.

Какая ситуация на Покровском направлении

18 июня Минобороны Великобритании распространило заключение британской разведки о том, что российские оккупанты, вероятно, могли взять под контроль село Новоалександровка Донецкой области.

Там отметили, что оккупация Новоалександровки позволит врагу приблизиться к дороге Т-05-04, которая является одним из основных путей поставок сил обороны на востоке.

Ситуация на Покровском направлении самая напряженная на фронте. Именно там россияне совершают наибольшее количество атак. В некоторые дни она достигала почти 50-ти.