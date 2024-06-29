ЗСУ відбили 12 штурмів армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення надана генеральним штабом ЗСУ.

З початку доби по всій лінії фронту на цей час відбулося 78 бойових зіткнень.

Від артилерійських обстрілів з території РФ продовжує потерпати прикордоння України у Чернігівській та Сумській областях. Сьогодні терористи підступно били по районах населених пунктів Рясне, Есмань та Суходіл.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог отримав відкоша та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до восьми. У цей час противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація — п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять — тривають. Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два боєзіткнення продовжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої. Противник зазнає втрат внаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть наші підрозділи. Авіація РФ била НАРами по району Олександрополя і скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На Курахівському напрямку ударів КАБами зазнав район Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку окупаційні війська активізувалися — шість разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного. Два боєзіткнення ще тривають.