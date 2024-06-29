За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 117 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ. Найбільш напруженою залишається ситуація в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківщині від початку доби українські військові успішно відбили 12 ворожих атак і не дали російським окупантам покращити тактичне положення в районі Вовчанська.

Окупаційна армія РФ зазнала втрат і змушена була відступити.

В районі Куп’янська та Лимана російські окупанти провели 13 атак в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Греківки, Невського та Торського.

Українські військові відбили 5 ворожих атак. Бої тривають.

У напрямку Сіверська на Донеччині російські окупанти здійснили 6 безуспішних спроб атак в районах Спірного та Виїмки.

У напрямку Краматорська ворог 7 разів безуспішно намагався атакувати поблизу Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

Наразі триває бій в районі Нового.

У напрямку Горлівки та Торецька російські окупанти за підтримки авіації 7 разів атакували позиції ЗСУ. Наразі ще один бій триває поблизу Нью-Йорка.

У напрямку Покровська від початку доби ворог здійснив 41 атаку. Найбільшу активність ворог демонструє в районі Очеретиного.

Окрім цього російські окупанти не полишають спроб просунутись поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Сокола, Новоселівки Першої, Прогресу та Уманського.

ЗСУ на цьому напрямку вже відбили 29 ворожих атак. Тривають ще 12 боїв.

За попередньою інформацією, на Покровському напрямку втрати окупантів складають 252 особи, з них 106 - безповоротні. Знищено танк, сім автомобілів та РСЗВ БМ-21 "Град". Пошкоджено сім гармат і мінометів, шість автомобілів та чотири бойових броньованих машини противника.

У напрямку Курахового ворог провів 14 атак в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Українськими військовими вже успішно відбито 11 ворожих атак.

Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

За сьогодні агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського.

Що відомо про ситуацію на півдні України

У Запорізькій області українські військові відбили 2 ворожі атаки в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області російські окупанти 4 рази безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ в районі Кринок.