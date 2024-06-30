ВСУ уничтожили 7 танков, 53 артсистемы и более 1100 солдат РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины в сутки с 29 на 30 июня составляют 1140 окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 542700 (+1140) человек,

танков - 8080 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 15524 (+19) ед,

артиллерийских систем - 14533 (+53) ед,

РСЗО - 1110 (+1) ед,

средства ПВО - 873 (+2) ед,

самолетов - 360 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11584 (+46),

крылатых ракет - 2331 (+0),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19643 (+75) ед,

специальной техники - 2448 (+12)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 29 июня с начала суток произошло 117 боевых столкновений. Самая жаркая обстановка оставалась на Покровском направлении.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных (тремя ракетами) и 40 авиационных ударов с применением 72 КАБ, задействовал 284 дрона-камикадзе. Совершил более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

В Харьковском направлении в течение дня украинские защитники успешно остановили 12 попыток противника улучшить свое положение в районе Волчанска. Российские террористы понесли потери и отошли.

На Купянском и Лиманском направлениях количество боевых столкновений увеличилось до 13.

На направлении Горловка - Торец противник при поддержке авиации семь раз атаковал позиции украинской армии. Еще одно сражение продолжается вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении было жарко. С начала суток количество боеприкосновений увеличилось до 41. Наибольшая активность противника сохраняется из Очеретиного района. Наши воины отразили 29 атак агрессора, 12 столкновений еще продолжались.

На Кураховском направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки. 11 атак были успешно отбиты.

На Ореховском направлении произошло две атаки врага в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении очередные четыре попытки врага взять позиции наших воинов в районе Крынок потерпели неудачу.