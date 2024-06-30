ЗСУ знищили 7 танків, 53 артсистеми та понад 1100 солдатів РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 29 на 30 червня становлять 1140 окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 542700 (+1140) осіб,

танків — 8080 (+7) од,

бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,

артилерійських систем — 14533 (+53) од,

РСЗВ — 1110 (+1) од,

засоби ППО — 873 (+2) од,

літаків — 360 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),

крилатих ракет — 2331 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,

спеціальної техніки — 2448 (+12)

Яка ситуація на фронті

Станом на вечір 29 червня з початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка залишалася на Покровському напрямку.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетних (трьома ракетами) та 40 авіаційних ударів із застосуванням 72 КАБів, задіяв 284 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили 12 спроб противника покращити своє становище в районі Вовчанська. Російські терористи зазнали втрат і відійшли.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 13.

На напрямку Горлівка — Торецьк противник за підтримки авіації сім разів атакував позиції українського війська. Ще один бій триває поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку було гаряче. Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 41. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Наші воїни відбили 29 атак агресора, 12 зіткнень ще тривали.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій в районах, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. 11 атак було успішно відбито.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку чергові чотири спроби ворога взяти позиції наших воїнів в районі Кринок зазнали невдачі.