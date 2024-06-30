Зеленський озвучив співвідношення втрат між ЗСУ та армією РФ — відео

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що співвідношення безповоротних втрат українців до росіян на полі бою зараз складає 1:6.
Головні тези:
- Президент України підкреслив важливість технологій у сучасній війні, де перемагає той, хто більш технологічний.
- Україна не розкриває точних втрат серед своїх військових, проте РФ за даними Генштабу ЗСУ втратила на фронті значну кількість солдат та техніки.
- За даними президента України, станом на лютого 2024 року на фронті загинула 31 тисяча українських воїнів.
- Росія втратила на фронті 542 тисячі солдатів та значну кількість техніки, знищення якої детально описано у звіті Генштабу ЗСУ.
Яке співвідношення втрат наразі на фронті
Зеленський наголосив, що сучасна війна — технологічна. Тому на фронті перемагає той, хто більш технологічний.
Втрати РФ на війні проти України
Україна не розкриває втрати серед військових. Проте наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що станом на ту мить на фронті загинула 31 тисяча українських воїнів.
Також, коли Росія почала наступ у районі Вовчанська, Зеленський повідомляв, що співвідношення втрат на півночі Харківської області становить 8 росіян до 1 українця.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на фронті вже 542 тисячі солдатів, а з техніки було знищено:
танків — 8080 (+7) од,
бойових броньованих машин — 15524 (+19) од,
артилерійських систем — 14533 (+53) од,
РСЗВ — 1110 (+1) од,
засоби ППО — 873 (+2) од,
літаків — 360 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11584 (+46),
крилатих ракет — 2331 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 19643 (+75) од,
спеціальної техніки — 2448 (+12)
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