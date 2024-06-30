Зеленський озвучив співвідношення втрат між ЗСУ та армією РФ — відео

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що співвідношення безповоротних втрат українців до росіян на полі бою зараз складає 1:6.

Яке співвідношення втрат наразі на фронті

У нас сьогодні гинуть 1 українець до 6 росіян. У нас була статистика десь в 4 рази, а зараз на Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри 1 до 6. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський наголосив, що сучасна війна — технологічна. Тому на фронті перемагає той, хто більш технологічний.

Я не кажу, що ми будемо воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я хочу сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони людей, так, вони мають рацію, але інша війна. Війна технологічна. Хто більш технологічний, той може перемагати, — додав президент. Поширити

Втрати РФ на війні проти України

Україна не розкриває втрати серед військових. Проте наприкінці лютого 2024 року президент Володимир Зеленський заявляв, що станом на ту мить на фронті загинула 31 тисяча українських воїнів.

Також, коли Росія почала наступ у районі Вовчанська, Зеленський повідомляв, що співвідношення втрат на півночі Харківської області становить 8 росіян до 1 українця.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на фронті вже 542 тисячі солдатів, а з техніки було знищено: