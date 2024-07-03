Зеленський назвав дедлайн для Трампа та його плану "швидкого завершення війни"

Український лідер Володимир Зеленський вимагає, щоб експрезидент США Дональд Трамп сьогодні ж, тобто 3 липня, оприлюднив свій план "швидкого завершення війни" РФ проти України.
Головні тези:
- Україна не буде розглядати "мирні пропозиції", які порушать її суверенітет.
- Зеленський стурбований недостатнім постачанням зброї ЗСУ, але готовий до діалогу з Трампом.
- Ситуацію на фронті Зеленський не вважає безвихідною та наголошує на підтримці від США.
- Зброя та техніка надто довго добираються до фронту, що ускладнює ситуацію в районі бойових дій.
Зеленський хоче знати, що замислив Трамп
Глава держави вкотре нагадав республіканцю та усій міжнародній спільноті, що Київ ніколи не буде розглядати “мирні пропозиції”, які можуть порушити суверенітет України.
За словами українського лідера, він вкрай стурбований недостатнім постачанням зброї ЗСУ від партнерів, попри це, все одно готовий провести зустріч з Трампом, щоб дізнатися про його бачення ситуації.
Володимир Зеленський вкотре наголосив, що не дозволить західним лідерам планувати своє життя та життя свого народу.
Чи дійсно ситуація на фронті зайшла у глухий кут
Президент України вкотре спростував ці чутки та наголосив, що ситуацію на полі бою не можна наразі вважати безвихідною.
За його словами, бійці ЗСУ займають кращі позиції з точки зору живої сили, ніж це було кілька місяців тому, і новий наступ — це питання озброєння їхніх бригад.
Володимир Зеленський підкреслив, що щиро вдячний США за пакет допомоги у розмірі 61 мільярд доларів, однак не може ігнорувати той факт, що зброя та техніка надто довго добираються до фронту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-