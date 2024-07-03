Зеленський назвав дедлайн для Трампа та його плану "швидкого завершення війни"

Український лідер Володимир Зеленський вимагає, щоб експрезидент США Дональд Трамп сьогодні ж, тобто 3 липня, оприлюднив свій план "швидкого завершення війни" РФ проти України.

Зеленський хоче знати, що замислив Трамп

Глава держави вкотре нагадав республіканцю та усій міжнародній спільноті, що Київ ніколи не буде розглядати “мирні пропозиції”, які можуть порушити суверенітет України.

Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні… Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, він вкрай стурбований недостатнім постачанням зброї ЗСУ від партнерів, попри це, все одно готовий провести зустріч з Трампом, щоб дізнатися про його бачення ситуації.

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що не дозволить західним лідерам планувати своє життя та життя свого народу.

Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося зовсім одні, — пояснив він. Поширити

Чи дійсно ситуація на фронті зайшла у глухий кут

Президент України вкотре спростував ці чутки та наголосив, що ситуацію на полі бою не можна наразі вважати безвихідною.

За його словами, бійці ЗСУ займають кращі позиції з точки зору живої сили, ніж це було кілька місяців тому, і новий наступ — це питання озброєння їхніх бригад.

Володимир Зеленський підкреслив, що щиро вдячний США за пакет допомоги у розмірі 61 мільярд доларів, однак не може ігнорувати той факт, що зброя та техніка надто довго добираються до фронту.