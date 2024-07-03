Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру та показав момент удару — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру та показав момент удару — відео

Володимир Зеленський
Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру та показав момент удару — відео
Read in English

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра, повідомивши про п'ятьох жертв через атаку РФ. Також він показав відео.

Головні тези:

 

  • Володимир Зеленський наголосив, що терористичний тиск можна зупинити лише за умови використання сучасних систем протиповітряної оборони та ефективної далекобійної зброї.
  • Російські війська обстрілювали місто масово, при цьому причини та масштаби нападу залишаються об'єктом розслідування.
  • Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих та 39 постраждалих, третина яких перебуває у лікарні, кілька пожеж вже ліквідовано.

У Дніпрі вже 5 загиблих внаслідок удару РФ

Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами президента, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору, — констатував Зеленський.

Кількість постраждалих також збільшилась до 39 людей.

П'ятеро людей загинули, 39 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка. Третина цих людей перебуває у лікарні. Двоє з них тяжкі, решті надається допомога, — розповів голова ОВА Сергій Лисак під час телемарафону.

За його даними, сталися і декілька пожеж, які рятувальники вже загасили, одна з них була на території медзакладу.

Пошкоджені промислові підприємства, ТЦ, на місці працюють всі відповідні служби, — констатував Лисак.

Росія атакувала Дніпро

Російські війська масово обстріляли Дніпро 3 липня. Спочатку повідомлялося про серію вибухів, пізніше — про жертви через комбіновану атаку РФ.

Пізніше кількість жертв та поранених почала зростати. За останніми даними, повідомлялося про чотирьох загиблих та 34 поранених.

ППО над областю встигла збити п'ять дронів та п'ять ракет. При тому, що загалом за ранок, 3 липня, ППО збила п'ять ракет і шість дронів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Дніпро. Загинуло 3 людей, понад 18 постраждалих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Росія атакувала Дніпро. Загинуло 3 людей, понад 18 постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих та постраждалих
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих та постраждалих

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?