Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру та показав момент удару — відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра, повідомивши про п'ятьох жертв через атаку РФ. Також він показав відео.
Головні тези:
- Володимир Зеленський наголосив, що терористичний тиск можна зупинити лише за умови використання сучасних систем протиповітряної оборони та ефективної далекобійної зброї.
- Російські війська обстрілювали місто масово, при цьому причини та масштаби нападу залишаються об'єктом розслідування.
- Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих та 39 постраждалих, третина яких перебуває у лікарні, кілька пожеж вже ліквідовано.
У Дніпрі вже 5 загиблих внаслідок удару РФ
За словами президента, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
Кількість постраждалих також збільшилась до 39 людей.
П'ятеро людей загинули, 39 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка. Третина цих людей перебуває у лікарні. Двоє з них тяжкі, решті надається допомога, — розповів голова ОВА Сергій Лисак під час телемарафону.
За його даними, сталися і декілька пожеж, які рятувальники вже загасили, одна з них була на території медзакладу.
Росія атакувала Дніпро
Російські війська масово обстріляли Дніпро 3 липня. Спочатку повідомлялося про серію вибухів, пізніше — про жертви через комбіновану атаку РФ.
Пізніше кількість жертв та поранених почала зростати. За останніми даними, повідомлялося про чотирьох загиблих та 34 поранених.
ППО над областю встигла збити п'ять дронів та п'ять ракет. При тому, що загалом за ранок, 3 липня, ППО збила п'ять ракет і шість дронів.
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