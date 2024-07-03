Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру та показав момент удару — відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра, повідомивши про п'ятьох жертв через атаку РФ. Також він показав відео.

У Дніпрі вже 5 загиблих внаслідок удару РФ

Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору, — констатував Зеленський. Поширити

Кількість постраждалих також збільшилась до 39 людей.

П'ятеро людей загинули, 39 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка. Третина цих людей перебуває у лікарні. Двоє з них тяжкі, решті надається допомога, — розповів голова ОВА Сергій Лисак під час телемарафону.

За його даними, сталися і декілька пожеж, які рятувальники вже загасили, одна з них була на території медзакладу.

Пошкоджені промислові підприємства, ТЦ, на місці працюють всі відповідні служби, — констатував Лисак. Поширити

Росія атакувала Дніпро

Російські війська масово обстріляли Дніпро 3 липня. Спочатку повідомлялося про серію вибухів, пізніше — про жертви через комбіновану атаку РФ.

Пізніше кількість жертв та поранених почала зростати. За останніми даними, повідомлялося про чотирьох загиблих та 34 поранених.

ППО над областю встигла збити п'ять дронів та п'ять ракет. При тому, що загалом за ранок, 3 липня, ППО збила п'ять ракет і шість дронів.